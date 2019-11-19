Построение сводного отряда МПЦ ВС РФ в Сирии. Фото: Минобороны России https://stat.mil.ru/mpc/activities/practical/syria.htm

19 ноября 2019, 10:29

Батальон военной полиции вернулся из Сирии в Чечню без потерь

Бойцы батальона военной полиции, которые были отправлены в командировку на Ближний Восток, 18 ноября вернулись в Чечню. Другое подразделение военных полицейских сейчас патрулирует границу Сирии и Турции, сообщили в комендатуре.

Как писал "Кавказский узел", впервые военнослужащие батальона военной полиции были направлены из Чечни в Сирию в декабре 2016 года. В октябре около 300 военных полицейских из Чечни прибыли в Сирию, чтобы обеспечить безопасность населения в зоне боевых действий.

9 октября Турция начала на приграничной территории Сирии военную операцию, целью которой были заявлены разгром сил самообороны местных курдов, создание зоны безопасности и размещение сирийских беженцев. 22 октября президенты России и Турции подписали меморандум по урегулированию кризиса, согласно которому российская военная полиция и сирийские войска начали патрулирование на границе Сирии и Турции, а военные действия были прекращены, сообщило в тот же день РБК.

В Чечню из командировки на Ближний Восток 18 ноября вернулись бойцы военной полиции 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, дислоцированной в республике, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник военной комендатуры Чечни. "Военнослужащие находились в командировке три месяца и выполняли задачи по обеспечению безопасности населения, стратегических объектов и сопровождению конвоев с гуманитарными грузами. Потерь и раненых среди военных нет", - рассказал он.

Сейчас, по его словам, в районе сирийско-турецкой границы находится другой батальон военной полиции из Чечни. Бойцы вместе с турецкими военными патрулируют 30-километровый участок границы, ранее находившийся под контролем курдских вооруженных формирований.

"Выполнением этих задач занимаются 296 военных полицейских. На их вооружении современная боевая техника – бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», а также штатное вооружение. За время несения службы в районе границы там случилось несколько инцидентов, которые обошлись без гибели и ранений бойцов", - рассказал сотрудник комендатуры.

18 ноября в Чечне прошла торжественная встреча военных полицейских, вернувшихся из Сирии. Их встретили представители руководства Южного военного округа, администрации республики, сослуживцы и родственники, сообщило в тот же день ИА "Чечня Сегодня".

На территории Чечни дислоцированы два батальона военной полиции, которые были сформированы в 2016 году на базе бывших батальонов спецназа ГРУ "Запад" и "Восток". Одно подразделение дислоцируется на военной базе Ханкала под Грозным, а второе - в населенном пункте Борзой Шатойского района. Во время командировок в Сирию военные полицейские из Чечни обеспечивают безопасность мирного населения.

Напомним, что Чечня - не единственный регион России, командирующий военных полицейских в Сирию. С 2016 года в такие командировки отправляются и военные полицейские из Ингушетии. В их задачи также входит обеспечение правопорядка и сопровождение гуманитарных конвоев. В ингушском батальоне служат бойцы спецназа. Власти Ингушетии сообщали ранее, что военнослужащие записываются в батальон добровольно.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

Примечание:

"Военные эксперты сочли законной отправку в Сирию чеченских полицейских", "Пятигорский суд отказал бойцу ФСБ в компенсации за сирийскую командировку", "Маневры на юге России обозначили угрозы военных конфликтов у ее границ".

Автор: Николай Петров; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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