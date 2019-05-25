25 мая 2019, 07:59

Батальон военной полиции вернулся в Ингушетию из Сирии

Около 300 военнослужащих соединения Южного военного округа, принявших участие в миротворческой миссии в Сирии, прибыли обратно в Ингушетию.

Как информировал "Кавказский узел", батальон находился в Сирии с января. Это была четвертая группа военных, направленная в командировку в Сирию из Ингушетии.

"Подразделения военной полиции были доставлены на аэродром в Северной Осетии самолетами военно-транспортной авиации ВКС России ИЛ-76, а затем автомобильным транспортом совершили марш в расположение части", - сообщила пресс-служба Южного военного округа.

27 мая в станице Троицкая запланирован торжественный митинг и вручение наград составу батальона военной полиции мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, информировал "Интерфакс".

По состоянию на 7.35 мск 25 мая на сайте МИнобороны России нет информации о возвращении батальона в Ингушетию.

Батальоны военной полиции из Чечни и Ингушетии отправляются в Сирию с декабря 2016 года. В их задачи входит обеспечение правопорядка, сопровождение гуманитарных конвоев, вывоз беженцев. В батальоне служат бойцы спецназа. Власти Ингушетии сообщали ранее, что военнослужащие записываются в батальон добровольно.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Сирия в огне".

Примечание:

"Батальон военной полиции вернулся в Чечню из Сирии без потерь", "Евкуров пообещал помощь ингушам после их возвращения из Сирии", "Васильев анонсировал возвращение военных из Сирии в Дагестан".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

25 мая 2019, 09:52

25 мая 2019, 08:59

25 мая 2019, 08:17

25 мая 2019, 07:03

25 мая 2019, 05:31

  • В Нагорном Карабахе выросло число выпускников

    В Нагорном Карабахе  24 мая последний звонок прозвенел в 217 школах для 1340 выпускников 12 класса, и для 1968 детей, окончивший девятый класс. По сравнению с прошлым годом, число выпускников 12 класса стало больше на 545 человек.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи