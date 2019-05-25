Батальон военной полиции вернулся в Ингушетию из Сирии

25 мая 2019, 07:59

Около 300 военнослужащих соединения Южного военного округа, принявших участие в миротворческой миссии в Сирии, прибыли обратно в Ингушетию.

Как информировал "Кавказский узел", батальон находился в Сирии с января. Это была четвертая группа военных, направленная в командировку в Сирию из Ингушетии.

"Подразделения военной полиции были доставлены на аэродром в Северной Осетии самолетами военно-транспортной авиации ВКС России ИЛ-76, а затем автомобильным транспортом совершили марш в расположение части", - сообщила пресс-служба Южного военного округа.

27 мая в станице Троицкая запланирован торжественный митинг и вручение наград составу батальона военной полиции мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, информировал "Интерфакс".

По состоянию на 7.35 мск 25 мая на сайте МИнобороны России нет информации о возвращении батальона в Ингушетию.

Батальоны военной полиции из Чечни и Ингушетии отправляются в Сирию с декабря 2016 года. В их задачи входит обеспечение правопорядка, сопровождение гуманитарных конвоев, вывоз беженцев. В батальоне служат бойцы спецназа. Власти Ингушетии сообщали ранее, что военнослужащие записываются в батальон добровольно.

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