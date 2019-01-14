Батальон военной полиции из Ингушетии направлен в Сирию

14 января 2019, 05:26

Военнослужащие из Ингушетии в четвертый раз отправились в командировку в Сирию. В числе их обязанностей - сопровождение гуманитарных грузов и охрана мест дислокации российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре 2018 года из Сирии в Ингушетию вернулся батальон военной полиции. Это была третья группа военных, которая была направлена в командировку в Сирию в мае 2018 года.

Военнослужащие батальона российской военной полиции 19-й отдельной мотострелковой бригады отправились в четвертую командировку в Сирию, пишет 13 января "Эхо Кавказа".

В задачах батальона - контроль районов и работа с населением. Кроме того, они присутствуют в зоне разделения, обеспечивают перевозку и охрану гуманитарных грузов и оказывают содействие в их распределении, а также охраняют места дислокации военных российской армии, сообщает ТАСС.

Батальоны военной полиции из Чечни и Ингушетии отправляются в Сирию с декабря 2016 года. Они, в частности, занимаются обеспечением порядка, сопровождением гуманитарных конвоев и вывозом беженцев. Батальон сформирован из бойцов спецназа, которые, по данным пресс-службы главы Ингушетии, являются добровольцами.