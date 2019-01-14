Нашивка на форме военнослужащего. Фото https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12096471@egNews

14 января 2019, 05:26

Батальон военной полиции из Ингушетии направлен в Сирию

Военнослужащие из Ингушетии в четвертый раз отправились в командировку в Сирию. В числе их обязанностей - сопровождение гуманитарных грузов и охрана мест дислокации российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре 2018 года из Сирии в Ингушетию вернулся батальон военной полиции. Это была третья группа военных, которая была направлена в командировку в Сирию в мае 2018 года.

Военнослужащие батальона российской военной полиции 19-й отдельной мотострелковой бригады отправились в четвертую командировку в Сирию, пишет 13 января "Эхо Кавказа".

В задачах батальона - контроль районов и работа с населением. Кроме того, они присутствуют в зоне разделения, обеспечивают перевозку и охрану гуманитарных грузов и оказывают содействие в их распределении, а также охраняют места дислокации военных российской армии, сообщает ТАСС.

Батальоны военной полиции из Чечни и Ингушетии отправляются в Сирию с декабря 2016 года. Они, в частности, занимаются обеспечением порядка, сопровождением гуманитарных конвоев и вывозом беженцев. Батальон сформирован из бойцов спецназа, которые, по данным пресс-службы главы Ингушетии, являются добровольцами.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа можно прочитать на тематических страницах "Кавказского узла" "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

Примечание:

"Батальон военной полиции вернулся из Сирии в Ингушетию", "Батальон военной полиции вернулся в Чечню из Сирии без потерь", "Следком озвучил данные об ингушском участнике конфликта в Сирии". 

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