Около 20 торговых точек сгорели на рынке в Махачкале

18 ноября 2019, 07:56

Имущество торговцев махачкалинского рынка пострадало 17 ноября в результате пожара. Погибших и пострадавших нет, сообщили спасатели.

Сообщение о пожаре на рынке по проспекту Акушинского в Махачкале поступило спасателям в 20.20 мск 17 ноября, на его тушение ушло около полутора часов, сообщила в 22.00 мск того же дня пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.

"Погибших и пострадавших при ЧП нет. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По данным спасателей, в результате пожара сгорели около 20 торговых точек, информирует сегодня РИА "Дагестан".