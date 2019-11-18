18 ноября 2019, 07:56
Около 20 торговых точек сгорели на рынке в Махачкале
Имущество торговцев махачкалинского рынка пострадало 17 ноября в результате пожара. Погибших и пострадавших нет, сообщили спасатели.
Сообщение о пожаре на рынке по проспекту Акушинского в Махачкале поступило спасателям в 20.20 мск 17 ноября, на его тушение ушло около полутора часов, сообщила в 22.00 мск того же дня пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.
"Погибших и пострадавших при ЧП нет. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
По данным спасателей, в результате пожара сгорели около 20 торговых точек, информирует сегодня РИА "Дагестан".
"Сельская школа сгорела в Дагестане", "Прокуратура указала на высокую опасность пожаров в школах Дагестана", "Погорельцы в Тисси-Ахитли рассказали о нехватке стройматериалов".
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