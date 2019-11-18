Последствия пожара на рынке в Махачкале. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Дагестану http://05.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/8473542/

18 ноября 2019, 07:56

Около 20 торговых точек сгорели на рынке в Махачкале

Имущество торговцев махачкалинского рынка пострадало 17 ноября в результате пожара. Погибших и пострадавших нет, сообщили спасатели.

Сообщение о пожаре на рынке по проспекту Акушинского в Махачкале поступило спасателям в 20.20 мск 17 ноября, на его тушение ушло около полутора часов, сообщила в 22.00 мск того же дня пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.

"Погибших и пострадавших при ЧП нет. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По данным спасателей, в результате пожара сгорели около 20 торговых точек, информирует сегодня РИА "Дагестан".

Примечание:

"Сельская школа сгорела в Дагестане", "Прокуратура указала на высокую опасность пожаров в школах Дагестана", "Погорельцы в Тисси-Ахитли рассказали о нехватке стройматериалов".

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