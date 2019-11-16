Дагестанский депутат Фикрет Раджабов оставлен под арестом

16 ноября 2019, 12:20

Суд на три месяца продлил срок содержания под стражей депутату парламента Дагестана Фикрету Раджабову. Следствие настаивает на продлении ареста, поскольку надеется получить от Раджабова важные показания, считают опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Как сообщал "Кавказский узел", Фикрет Раджабов с 24 мая находился под арестом по делу о преступном сообществе и аферах с земельными участками. 1 августа он был освобожден, но сразу после выхода из СИЗО депутата задержали по новому делу о мошенничестве и вновь арестовали. 26 сентября постановление о возбуждении нового дела было отменено за истечением срока давности. Несмотря на это, Раджабову продлили срок ареста до 15 ноября.

В деле о многочисленных махинациях с земельными участками Раджабов не является "главным игроком", но следствие хочет выйти через него на более крупные фигуры, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Вечером 15 ноября Советский районный суд Махачкалы продлил Раджабову арест до 15 февраля, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Султан Каллаев, отказавшись от комментариев.

Раджабов интересен следствию как человек, хорошо осведомленный о ситуации с землей в Махачкале, объяснил продление ареста главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагитов. "Этот компетентный человек, вероятно, является носителем важной и уникальной информации, что может служить причиной его содержания под стражей", - сказал журналист корреспонденту "Кавказского узла".

Следствие опасается, что выход Раджабова на свободу нанесет серьезный ущерб репутации ведомства, считает политический обозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов. "Они взяли депутата Народного собрания Дагестана, дело имело резонанс. И теперь выпускать его, так как суд установил незаконность возбуждения дел, сложно. Это серьезный репутационный ущерб", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Магомедов.

Он отметил, что, по словам близких и защиты Раджабова, от депутата требуют дать показания на окружение бывшего Махачкалы Саида Амирова. "Республиканская власть в лице Васильева заявляла, что земли Махачкалы, находящиеся в чьем-либо незаконном владении, будут возвращены Махачкале. Не исключено, что задержание Раджабова - это работа следствия в этом направлении. Но так как суд выносит решения, что уголовные дела возбуждались незаконно, приходится находить формальные причины держать депутата в СИЗО подольше. Поэтому мы видим картину, когда спасение репутации следственного комитета стоит выше закона и решения суда", - констатировал Магомедов.

Отметим, что ранее, 14 ноября, тот же Советский районный суд Махачкалы продлил срок домашнего ареста председателю Комитета лесного хозяйства Дагестана Алибегу Гаджиеву и еще шестерым обвиняемым по аналогичному делу о махинациях с землей. Все они также оставлены под арестом до 15 февраля.

В Дагестане проходят аресты чиновников и кадровые чистки, "Кавказский узел" следит за новостями об этом на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".