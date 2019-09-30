Дело Раджабова обозначило масштабы земельных афер в Дагестане

30 сентября 2019, 23:21

Прокуратура не согласилась с решением Советского райсуда Махачкалы, признавшего незаконным преследование депутата дагестанского парламента Фикрета Раджабова. В деле о многочисленных махинациях с земельными участками Раджабов не является "главным игроком", но следствие хочет выйти через него на более крупные фигуры, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Как сообщал "Кавказский узел", Фикрет Раджабов был под арестом с 24 мая по делу о преступном сообществе и аферах с земельными участками. В июле за него поручились депутаты парламента Дагестана, но Советский райсуд Махачкалы им отказал и продлил срок ареста до середины ноября. 1 августа Верховный суд Дагестана принял решение освободить Раджабова из-под стражи, но сразу после выхода из СИЗО депутата задержали по новому делу о мошенничестве. 3 августа Советский суд Махачкалы снова отправил Раджабова под арест на два месяца. Рассмотрев жалобу защиты, 26 сентября суд признал незаконным постановление о возбуждении второго уголовного дела.

Фикрета Раджабова во второй раз задержали "по более мелкой статье, чем у него была" - по части 4 статьи 159 УК России "Мошенничество, организованное группой в особо крупном размере", заявил его адвокат Калаев, сообщив, что новое обвинение связано с прошлым делом по поводу незаконного выделения земельных участков. "Мы считаем, что это месть следствия за принятое решение Верхсуда о смягчении меры пресечения", - отметил защитник.

Преследование Фикрета Раджабова по статье о мошенничестве было прекращено судом в связи с истечением сроков давности для привлечения к уголовной ответственности, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" защитник депутата Султан Калаев. Он также добавил, что прокуратура это решение обжаловала и апелляционное представление уже подано в суд. "О дате рассмотрения нам пока ничего неизвестно", - отметил адвокат.

По мнению защитника, пока еще "преждевременно говорить о глобальных изменениях в расследовании дела".

Фатуллаев назвал дело Раджабова "промежуточным звеном"

Уголовное преследование депутата дагестанского парламента Фикрета Раджабова не является беспрецедентным, но оно стало достаточно громким: согласно опубликованным сведениям, объектом махинаций стали порядка тысячи земельных участков, считает главный редактор информагентства "Дербент" Милрад Фатуллаев.

Ранее сообщалось, что по одному делу с Раджабовым проходят также 13 должностных лиц администрации Махачкалы, управлений Росреестра, Роскадастра. Следствие считает, что чиновники в Дагестане, создав преступное сообщество, оформили на себя более тысячи земельных участков между Махачкалой и Каспийском. Ущерб по делу оценен на сумму более чем 370 миллионов рублей.

"Раджабов оказался очередным функционером, который имел какое-то отношение к землям и был привлечен к ответственности. По земельным махинациям у нас большое количество людей привлечены к ответственности - начиная от глав муниципалитетов и заканчивая руководителями республиканских ведомств", - отметил он.

По его мнению, в предъявленных махинациях Фикрет Раджабов не "главный игрок", "он выполнял волю тех, в чьей команде находился".

"Борьба не идет с отдельным человеком Фикретом Раджабовым. Он человек системы, легко встраивался в нее при любом руководителе, демонстрировал свою лояльность, и поэтому устраивал многих руководителей, в том числе и нынешнее руководство Дагестана. Но его, скорее всего, привлекли к ответственности как человека, который долгое время был в команде Саида Амирова и окружающих его политиков и бизнесменов", - предположил Фатуллаев.

Саид Амиров 15 лет возглавлял мэрию Махачкалы. В июне 2013 года он был задержан, а в августе 2015 года суд приговорил его к пожизненному лишению свободы по делу об организации убийств, бандитизме и подготовке теракта. Амиров отбывает наказание в колонии для пожизненно осужденных "Черный дельфин" в Оренбургской области.

Привлечение к ответственности Фикрета Раджабова можно рассматривать как промежуточное звено в масштабном расследовании махинаций с землями и стоит ожидать уголовные дела в отношении более крупных фигурантов, считает главред "Дербента".

"Раджабов нужен для того, чтобы получить информацию. Он, как считают следственные органы, может быть ключиком, с помощью которого удастся вскрыть громадный массив нарушений в сфере земельных и имущественных отношений. И после того, как будет завершено это дело, силовики приступят ко второму и третьему этапам по выявлению других нарушений в сфере земельных отношений", - заявил Фатуллаев.

Об этом, по его мнению, свидетельствуют начавшиеся попытки навести порядок в республике в сфере землепользования.

"Как уже было отмечено, министр по имущественным и земельным отношениям и вице-премьер правительства Екатерина Толстикова натыкается на громадные глыбы проблем. Но ситуация потихоньку будет изменяться, сфера будет упорядочена. И тогда мы увидим не просто новые дела, но и сможем понять всю сложность нарушений в сфере регистрации земель федеральной, республиканской и муниципальной собственности. Обнародуются имена новых персон и фигур, которые в этом замешаны. Вся полнота картины прояснится через несколько лет", - предположил Фатуллаев.

Магомедов счел дело парламентария "показательным"

Политический обозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов отметил, что после перехода в парламент в 2007 году Раджабов не курировал сферу землепользования. "Еще до того, как он стал депутатом Народного собрания Дагестана, он был юристом мэрии, напрямую не имея отношения к земельным вопросам. В парламенте же он возглавлял комитет по госстроительству и законодательству", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

До июня 2013 года Раджабов мог считаться человеком бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, считает Магомедов.

"Он сам неоднократно и искренне говорил, что многим, по-человечески, обязан Амирову, который помог ему учиться, начать профессиональную карьеру. Но с 2013 года, после ареста Амирова, Раджабов уже не относился к какой-либо команде. Он стал человеком системы и на высоком профессиональном уровне исполнял свои полномочия депутата", - рассказал журналист.

По его мнению, дело в отношении парламентария может восприниматься как показательное.

"Большие массивы земли, а также прочих объектов недвижимости находятся под контролем бывшего руководства Махачкалы. С приходом Васильева (глава Дагестана Владимир Васильев - прим. "Кавказского узла") поставлена задача, как он это сам озвучивал, эти земли вернуть. Отсюда можно сделать вывод, что правоохранительная система решает эту задачу как умеет", - предположил он.

По словам Магомедова, до последнего времени вся дагестанская правоохранительная система не обращала внимания на то, что происходит с земельными ресурсами Махачкалы и всей республики, "а если и были какие-то случаи, то носили разовый и мелкий характер". То, что силовики стали разбираться в этой проблеме, дало надежду на то, что "проявятся некие крупные фигуры, причастность которых объяснит, почему прокуратура и прочие структуры столько лет ничего не предпринимали в вопросе земельных правоотношений", отметил журналист.

За арестами чиновников и коррупционными делами в Дагестане "Кавказский узел" следит на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".