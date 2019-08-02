Фикрет Раджабов. Фото: пресс-служба Народного собрания Республики Дагестан http://nsrd.ru/

02 августа 2019, 16:11

Защита назвала повторное задержание Раджабова местью следствия

Депутат парламента Дагестана Фикрет Раджабов сразу после выхода из СИЗО был задержан по новому делу о мошенничестве. Никаких новых фактов у следствия нет, это реакция на смягчение Раждабову меры пресечения, утверждает защита. Раджабов был отпущен из СИЗО, потому что следствие не представило убедительных доказательств его вины, пояснили в Верховном суде Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", депутат парламента Дагестана Фикрет Раджабов находился под арестом с 24 мая по делу об аферах с земельными участками. В июле за него поручились депутаты парламента Дагестана, но Советский райсуд Махачкалы отказался выпустить Раджабова из СИЗО и продлил срок ареста до середины ноября. Вчера, 1 августа, Верховный суд Дагестана постановил освободить его из-под стражи.

Адвокат Раджабова Султан Калаев сообщил, что его подзащитный после освобождения так и не смог попасть домой. "У здания СИЗО моего доверителя ждали сотрудники правоохранительных органов. После того как он вышел из изолятора, ему вручили приглашение к следователю. Мы проехали вместе к следователю, и он его вновь задержал на 48 часов по подозрению в преступлении", - рассказал Калаев корреспонденту "Кавказского узла".

На этот раз Раджабова задержали "по более мелкой статье, чем у него была" - по части 4 статьи 159 УК России "Мошенничество, организованное группой в особо крупном размере"), сообщил Калаев. "Фактически ничего нового в деле не появилось, эта новая статья тоже связана с тем же старым делом по поводу незаконного выделения земель", - уточнил он.

Задержание Раджабова адвокат назвал "чистым абсурдом". "Мы считаем, что это месть следствия за принятое решение Верхсуда о смягчении меры пресечения. Мой подзащитный вину не признает, он опровергает все обвинения. Поэтому ему просто хотят навредить", - считает защитник. По его словам, завтра, 3 августа, суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Фикрету Раджабову в рамках нового уголовного дела.

В республиканском управлении Следкома подтвердили задержание Раджабова, однако комментировать "Кавказскому узлу" возбуждение нового уголовного дело пока отказались. Объекты недвижимости, арестованные по этому делу, по-прежнему находятся под арестом.

По одному делу с Раджабовым проходят также 13 должностных лиц администрации Махачкалы, управлений Росреестра, Роскадастра, информировала 25 июля прокуратура. Следствие считает, что чиновники в Дагестане, создав преступное сообщество, оформили на себя более тысячи земельных участков между Махачкалой и Каспийском. Ущерб по делу оценен на сумму более чем 370 миллионов рублей.

В суде объяснили решение освободить Раджабова

Материалы, представленные следствием, недостаточно убедительно подтверждали обоснованность подозрений в отношении Фикрета Раджабова, прокомментировали в пресс-службе Верховного суда вынесенное 1 августа решение об освобождении депутата. Апелляционная инстанция не нашла и данных, которые подтверждали бы, что Раджабов может скрыться от органов следствия и суда и воспрепятствовать производству по делу, если останется на свободе, информировал корреспондента "Кавказского узла" представитель суда.

"Ввиду того что при рассмотрении материалов судом первой инстанции не обсуждался вопрос о возможности применения в отношении Раджабова иной меры пресечения и не были учтены сведения о его личности, Верховный суд республики пришел к выводу о том, что цель, ради которой следствие просит продлить срок содержания под стражей обвиняемому, может быть достигнута при назначении ему менее строгой меры пресечения - в виде запрета определенных действий", - пояснили в пресс-службе Верховного суда республики.

Суд запретил Раджабову до 15 ноября вести переговоры с участниками уголовного судопроизводства, получать и отправлять корреспонденцию, а также выходить из дома с 20.00 до 08.00.

В Дагестане проходят аресты чиновников и кадровые чистки, "Кавказский узел" следит за новостями об этом на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Мэрия Махачкалы потребовала от застройщиков вернуть земельные участки", "Прокуратура Махачкалы призвала мэрию ликвидировать стихийные свалки", "16 строительных объектов пойдут под снос в Дагестане".

Автор: Расул Магомедов, Патимат Махмудова; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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