Фикрет Раджабов оставлен под арестом

01 октября 2019, 18:45

Суд до 15 ноября продлил арест депутату парламента Дагестана Фикрету Раджабову, несмотря на решение о незаконности его уголовного преследования по делу о мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", Фикрет Раджабов с 24 мая находился под арестом по делу о преступном сообществе и аферах с земельными участками. 1 августа Верховный суд Дагестана принял решение освободить Раджабова из-под стражи, но сразу после выхода из СИЗО депутата задержали по новому делу о мошенничестве и вновь арестовали. Рассмотрев жалобу защиты, суд 26 сентября признал незаконным постановление о возбуждении второго уголовного дела. Свое решение суд объяснил истечением срока давности.

Новое обвинение связано с прошлым делом по поводу незаконного выделения земельных участков сообщил адвокат Раджабова Султан Калаев. "Мы считаем, что это месть следствия за принятое решение Верхсуда о смягчении меры пресечения", - отметил защитник. В деле о многочисленных махинациях с земельными участками Раджабов не является "главным игроком", но следствие хочет выйти через него на более крупные фигуры, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Советский районный суд Махачкалы 30 октября продлил Раджабову срок ареста до 15 ноября, проинформировало сегодня "Новое дело".

Эту информацию со ссылкой на пресс-службу суда подтвердила и "Молодежь Дагестана". Постановление о возбуждении дела незаконным признал тот же суд, однако это решение еще не вступило в законную силу - у следствия есть десять дней на то, чтобы обжаловать его в апелляционном порядке в Верховном суде Дагестана, сообщило издание.

На сайте Советского райсуда Махачкалы по состоянию на 18.45 мск 1 октября не появилось информации о продлении Раждабову ареста.

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