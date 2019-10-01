01 октября 2019, 18:45

Фикрет Раджабов оставлен под арестом

Суд до 15 ноября продлил арест депутату парламента Дагестана Фикрету Раджабову, несмотря на решение о незаконности его уголовного преследования по делу о мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", Фикрет Раджабов с 24 мая находился под арестом по делу о преступном сообществе и аферах с земельными участками. 1 августа Верховный суд Дагестана принял решение освободить Раджабова из-под стражи, но сразу после выхода из СИЗО депутата задержали по новому делу о мошенничестве и вновь арестовали. Рассмотрев жалобу защиты, суд 26 сентября признал незаконным постановление о возбуждении второго уголовного дела. Свое решение суд объяснил истечением срока давности.

Новое обвинение связано с прошлым делом по поводу незаконного выделения земельных участков сообщил адвокат Раджабова Султан Калаев. "Мы считаем, что это месть следствия за принятое решение Верхсуда о смягчении меры пресечения", - отметил защитник. В деле о многочисленных махинациях с земельными участками Раджабов не является "главным игроком", но следствие хочет выйти через него на более крупные фигуры, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Советский районный суд Махачкалы 30 октября продлил Раджабову срок ареста до 15 ноября, проинформировало сегодня "Новое дело".

Эту информацию со ссылкой на пресс-службу суда подтвердила и "Молодежь Дагестана". Постановление о возбуждении дела незаконным признал тот же суд, однако это решение еще не вступило в законную силу - у следствия есть десять дней на то, чтобы обжаловать его в апелляционном порядке в Верховном суде Дагестана, сообщило издание.

На сайте Советского райсуда Махачкалы по состоянию на 18.45 мск 1 октября не появилось информации о продлении Раждабову ареста.

В Дагестане проходят аресты чиновников и кадровые чистки, "Кавказский узел" следит за новостями об этом на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане". 

Примечание:

"Мэрия Махачкалы потребовала от застройщиков вернуть земельные участки", "Прокуратура Махачкалы призвала мэрию ликвидировать стихийные свалки", "16 строительных объектов пойдут под снос в Дагестане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

01 октября 2019, 18:59

01 октября 2019, 17:48

  • Акции против Трапезникова вышли на новый для Калмыкии уровень протеста

    Власти обещали запустить в Калмыкии программу кадрового резерва, а вместо этого назначили руководителем Элисты выходца из непризнанной ДНР, заявили горожане на народном сходе. Организацией акций занимаются десятки молодых людей, это новый для Калмыкии формат протеста, указал член исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Батыр Боромангнаев.

01 октября 2019, 16:39

01 октября 2019, 15:36

  • Ейский активист задержан после обыска

    Силовики изъяли сегодня ноутбук и жесткий диск Сергея Синицына и увезли ейского активиста с собой. В постановлении суда на обыск упомянут полковник Квачков, сообщили близкие Синицына.

01 октября 2019, 15:16

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи