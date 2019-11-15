15 ноября 2019, 14:15

Глава района в Астраханской области осужден по делу о превышении полномочий

Бывший глава Наримановского района получил год колонии по обвинению в том, что подписал разрешение на ввод в эксплуатацию дома, который не соответствовал проекту.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава администрации Наримановского района был обвинен в том, что согласовал ввод в эксплуатацию дома, не соответствующего документации. Следствие оценило ущерб бюджету от действий чиновника более, чем на 1,1 млн рублей. В августе дело было передано в суд.

Судом установлено, что в марте 2016 года глава Наримановского района без проверки подписал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома, который не соответствовал проектной документации. Оказалось, что в доме отсутствует одна квартира. Чиновник тем самым причинил ущерб федеральному бюджету и бюджетам Астраханской области и муниципального образования в размере свыше 1,1 млн рублей - это сумма фактического объема невыполненных работ, сообщило следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

Чиновник признан виновным по ч. 2 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий). Наримановский районный суд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии общего режима, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 286 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на семь лет.

Примечание:

"Дела против астраханских министров переданы в суд", "Ущерб по делу мэра Ахтубинска оценен в 1,5 миллиона рублей", "Глава астраханской колонии задержан при получении крупной взятки".

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