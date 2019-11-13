Дело о ранении сочинца Никифорова закончилось примирением сторон

13 ноября 2019, 02:57

Суд утвердил мировое соглашение между жителем Сочи Николаем Никифоровым и стрелявшим в него соседом, уголовное дело закрыто. Сосед извинился и выплатил компенсацию на лечение и реабилитацию, рассказал потерпевший.

Как писал "Кавказский узел", Николай Никифоров в январе попал в больницу с огнестрельными ранениями. Он утверждает, что на него напал сосед, бывший силовик. Участковый полицейский объяснял, что не может возбудить дело, так как не готовы результаты судебно-медицинской экспертизы. В марте уголовное дело было возбуждено по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, а в сентябре следствие согласилось переквалифицировать его по более тяжкой статье. Адвокат обвиняемого рассказал, что его подзащитный не отрицает вину и готов пойти на мировую.

Сообщение о том, что житель Сочи попал в больницу с огнестрельными ранениями и добивается возбуждения уголовного дела в отношении нападавшего, поступило на sms-сервис "Кавказского узла". "Не возбуждено уголовное дело", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

"Мы всё же подписали мировое соглашение", - рассказал 12 ноября корреспонденту "Кавказского узла" Николай Никифоров. По его словам, сосед извинился и выплатил деньги за лечение и реабилитацию. Кроме того, он возместил потраченные на операцию деньги в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, сказал Никифоров.

Обвиняемый "представил документы о наличии двух несовершеннолетних детей, то, что преступление совершено впервые, и положительные характеристики", - отметил потерпевший.

Суд Центрального района Сочи 12 сентября (12 ноября - уточнение "Кавказского узла" 3.19 мск. 13 ноября ) утвердил мировое соглашение между Никифоровым и стрелявшим в него соседом. "Уголовное дело было закрыто в суде", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат обвиняемого Геннадий Абдуразаков.

"Можно сказать, что конфликт окончен", - сказал Никифоров. По его словам, он продолжает лечение после ранения.

"Мировое соглашение между сторонами конфликта подписано", - подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда Центрального района Сочи.

Напомним, ранее супруга соседа Елена Тележкина потребовала от Никифорова компенсацию за укус собаки. 15 октября суд постановил мать и сына Никифоровых возместить ей 5000 рублей в качестве морального вреда.