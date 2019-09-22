Следствие переквалифицировало дело о нападении на сочинца Николая Никифорова

22 сентября 2019, 05:57

Следствие по делу жителя Сочи Николая Никифорова, получившего ранение в конфликте с соседом, согласилось переквалифицировать статью на "причинение вреда здоровью средней тяжести".

Как писал "Кавказский узел", Николай Никифоров в январе попал в больницу с огнестрельными ранениями после того, как, по его словам, на него напал сосед. Он пожаловался, что уголовное дело в отношении стрелявшего так и не было возбуждено. Участковый полицейский пояснил, что не может возбудить дело, так как не готовы результаты судебно-медицинской экспертизы. В феврале прокурор Центрального района Сочи отменил постановление об отказе в возбуждении дела, и дело было возбуждено 22 марта по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ. Тогда эксперты установили, что Никифорову был причинен легкий вред здоровью. В апреле Никифоров заявил, что намерен добиваться переквалификации дела на более тяжкую статью, однако в августе дело так и не было переквалифицировано.

Сообщение о том, что попавший в больницу с огнестрельными ранениями житель Сочи добивается возбуждения уголовного дела в отношении нападавшего, поступило на sms-сервис "Кавказского узла". "К моему удивлению... не возбуждено уголовное дело", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Жителю Сочи Николаю Никифорову, который был ранен в конфликте с бывшим силовиком, следователь сообщил о том, что постановление о переквалификации его дела на более тяжелую статью передано прокурору для утверждения. Об этом 21 сентября корреспонденту "Кавказского узла" рассказал сам Никифоров.

"Мне сказал следователь, что если прокурор утвердит переквалификацию статьи, то дело сразу передадут в суд. А если нет, то вернут на доработку", - рассказал Никифоров.

В постановлении дознавателя (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") сказано, что уголовное преследование в части совершения преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 115 УК РФ прекратить "за отсутствием [...] состава преступления", и продолжить уголовное преследование в части совершения преступления, предусмотренного пунктом "з" статьи 112 УК РФ "по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное с применением оружия".

Максимальное наказание по пункту "з" статьи 112 УК РФ - лишение свободы на срок до пяти лет.

Сотрудник секретариата прокуратуры Центрального района Сочи сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что "решение о передаче дела в суд будет принято на следующей неделе".

Адвокат обвиняемого Геннадий Абдуразаков заявил корреспонденту "Кавказского узла", что его подзащитный не отрицает вину.

"У него не было умысла стрелять в потерпевшего. Мой подзащитный пытался защититься от собаки, а потом и от ее хозяина. Когда увидел в его руках предмет, похожий на арматуру, то в целях самообороны выстрелил. Когда первый выстрел не помог и потерпевший с угрозами стал наступать на него, то он выстрелил второй раз. Однако, согласно вторичной экспертизе, выстрелов оказалось три, потому что одна пуля в руке раскололась на две части и задела нервные окончания. Первая экспертиза показала легкий вред здоровью, а вторая показала вред средней тяжести, и поэтому следователь заменил одну статью на другую, более тяжкую. Это, к сожалению, случилось, но мой подзащитный не может понять, что от него хочет Никифоров. Он пытался пойти на перемирие, спрашивал потерпевшего об условиях примирения, но тот наотрез отказывается от общения. Пусть тогда их рассудит суд", - сказал адвокат.

Он также подчеркнул, что в случае подписания мирового соглашения, суд дело бы закрыл.

Николай Никифоров заявил, что никакой арматуры у него в руках не было.

"Я только нагнулся, чтобы взять собаку на руки, и тут раздался выстрел один, после которого я присел от боли, и затем последовал второй, когда я вообще потерял сознание от болевого шока", - сказал он.

13 сентября следователь направил на расследование рапорт об обнаружении признаков преступления в действиях Никифорова.

В рапорте (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что Никифоров "на почве личных неприязненных отношений вел себя агрессивно, стал высказывать в адрес (обвиняемого) слова угрозы убийством и в подтверждение реальности высказанных им угроз держал в левой руке предмет, схожий с куском арматуры или трубы".

"Таким образом, в действия Никифорова Н. В. могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ", - говорится в рапорте.