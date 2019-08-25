Следствие проигнорировало требование Николая Никифорова переквалифицировать его дело

25 августа 2019, 05:40

Житель Сочи Николай Никифоров, который получил огнестрельные ранения в конфликте с бывшим силовиком, не согласился с квалификацией дела по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Как писал "Кавказский узел", Николай Никифоров в январе попал в больницу с огнестрельными ранениями после того, как, по его словам, на него напал сосед. Он пожаловался, что уголовное дело в отношении стрелявшего так и не было возбуждено. Участковый полицейский пояснил, что не может возбудить дело, так как не готовы результаты судебно-медицинской экспертизы. В феврале прокурор Центрального района Сочи отменил постановление об отказе в возбуждении дела, и дело было возбуждено 22 марта по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ. Тогда эксперты установили, что Никифорову был причинен легкий вред здоровью. В апреле Никифоров заявил, что намерен добиваться переквалификации дела на более тяжкую статью.

Сообщение о том, что попавший в больницу с огнестрельными ранениями житель Сочи добивается возбуждения уголовного дела в отношении нападавшего, поступило на sms-сервис "Кавказского узла". "К моему удивлению... не возбуждено уголовное дело", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Житель Сочи Николай Никифоров сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что его сосед "находится до сих пор на свободе". По его словам, 13 августа состоялись следственные мероприятия, на которые подозреваемый не пришел, объяснив это "занятостью на работе".

"Кавказский узел" направил официальный запрос на имя начальника главного управления МВД по Краснодарскому краю относительно ситуации с Никифоровым. Ответ на запрос за подписью заместителя начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю Ю. Самсончика поступил 23 августа.

"По интересующему Вас факту в производстве отдела дознания ОП (Центральный район) УВД по городу Сочи находится уголовное дело, возбужденное 22 марта 2019 года в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия)", - говорится в ответе.

Ведомство уведомляет, что "подозреваемому в соответствии с требованиями УПК РФ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", причем меру пресечения он не нарушал.

Также в ответе указывается, что "срок дознания по уголовному делу неоднократно продлевался в связи с проведением судебных медицинских экспертиз и большим объёмом проводимых следственных действий".