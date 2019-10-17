Суд признал мать и сына Никифоровых виновными в нападении их собаки на соседку

17 октября 2019, 05:53

Суд в Сочи частично удовлетворил требования Елены Тележкиной, которую укусила принадлежавшая Никифоровым собака.

Как писал "Кавказский узел", Николай Никифоров в январе попал в больницу с огнестрельными ранениями после того, как, по его словам, на него напал сосед, бывший силовик. Участковый полицейский пояснил, что не может возбудить дело против стрелявшего, так как не готовы результаты судебно-медицинской экспертизы. 22 марта было возбуждено дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, в сентябре следствие согласилось переквалифицировать дело по более тяжкой статье - "Причинение вреда здоровью средней тяжести". В сентябре супруга соседа потребовала от Никифорова компенсацию за укус собаки.

Сообщение о том, что попавший в больницу с огнестрельными ранениями житель Сочи добивается возбуждения уголовного дела в отношении нападавшего, поступило на sms-сервис "Кавказского узла". "Не возбуждено уголовное дело", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Суд рассмотрел иск супруги бывшего силовика Елены Тележкиной к матери и сыну Никифоровы о компенсации морального вреда из-за нападения их собаки 15 октября, и частично удовлетворил его, следует из карточки дела на сайте Центрального районного суда Сочи.

Тележкина в иске требовала взыскать с Никифоровых в качестве морального вреда 20 000 рублей, однако судья постановил выплатить ей лишь 500 рублей компенсации, передает корреспондент "Кавказского узла".

Никифоровы заявили, что не согласны с решением суда и обжалуют его. "Я намерена подать... жалобу на это несправедливое решение", - сказала Лариса Никифорова.

"Мотивированное решение суда будет готово... через пять суток, 21 октября", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" секретарь суда. По ее словам, у стороны на обжалование "есть один месяц с момента оглашения решения суда, то есть до 15 ноября".

Заседание по уголовному делу о нападении бывшего силовика запланировано на 21 октября, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Николай Никифоров. "Думаю, что он (бывший силовик) будет просить о приобщении решения суда по гражданскому делу", - сказал потерпевший.

Комментариями от Тележкиной или ее представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.