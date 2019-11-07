Участники митинга в Шахтах подняли проблему безработицы

07 ноября 2019, 22:24

Шествие и митинг по случаю годовщины Октябрьской революции прошли сегодня в Шахтах. Участники акции заявили о безработице, проблемах в здравоохранении и плохих дорогах.

Как писал "Кавказский узел", сегодня коммунисты отмечают годовщину Октябрьской революции 1917 года.

7 ноября перестало быть выходным днем с 2005 года, когда появился День народного единства, отмечаемый 4 ноября и приуроченный к дате освобождения Москвы от поляков в 1612 году. В этом году многие жители южных регионов России признались, что не понимают смысла нового праздника. Часть из них ностальгически вспомнили о праздновании 7 ноября.

Акция, посвященная годовщине Октябрьской революции, началась в Шахтах с шествия по проспекту Победы Революции. Около 30 человек с красными флагами прошли до площади Ленина, где был запланирован митинг. Прохожие снимали участников шествия на мобильные телефоны, передал корреспондент "Кавказского узла".

Проходившие мимо студенты Игорь и Марина признались, что не знают, какой сегодня праздник. Молодой человек лишь вспомнил, что этот день связан с революцией. "Мы к коммунистам никак не относимся, не разделяем особо их взгляды, но мы за митинги, акции и демонстрации. Хочется что-то изменить в стране, пусть это будут коммунисты, либо кто-то другой, но молчать нельзя, нужно заявлять о проблемах и о том, что власти их не решают", - сказали молодые люди корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка, представившаяся Валентиной, отметила, что не поддерживает коммунистов, хотя во времена СССР также была в их рядах. "Я ошибалась, с годами поняла, что коммунизм ничего для страны, кроме репрессий, не принес", - высказалась женщина.

На самой площади Ленина, по подсчетам организаторов, собрались около 150 человек.

Участники митинга Леонид и Владимир сообщили, что "не коммунисты и в партии никакой никогда не состояли". "Я пришел сегодня на митинг из-за протеста против существующей власти, я и при коммунистах был в оппозиции к власти. Власть в нашей стране всегда несправедлива к народу. То, что говорится с высоких трибун, не соответствует тому, что в жизни есть. У нас в городе очень много проблем - это и отсутствие предприятий, и кадров", - считает Леонид.

Владимир также пожаловался но отсутствие в городе работы. "Я-то на пенсии, а вот два моих сына постоянно в поисках работы. Найдут, потом выясняется, что зарплата не та, которую обещали. Разгул самоуправства ЖКХ, разбитые дороги, отсутствие нормального здравоохранения. Церкви строят, а предприятия закрываются. Я не коммунист, однако поддерживаю их идеалы", - заявил Владимир корреспонденту "Кавказского узла".

Еще один шахтинец, пенсионер, который также представился Владимиром, заявил, что против коммунистов, но пришел на митинг, чтобы заявить о городских проблемах. "Главная проблема сейчас в городе - это отсутствие нормальной работы, разбитые дороги и плохое медицинское обслуживание", - заявил он.

"Мы хотим перемен, хотим больше свободы, чтобы людей не преследовали за их взгляды, за высказывания. Хотим, чтобы власть не лезла в Интернет, не придумывала всевозможные законы, которые нас ограничивают, как в жизни, так и в Сети", - заявил студент Максим корреспонденту "Кавказского узла".

Один из организаторов митинга, исполняющий обязанности первого секретаря шахтинского отделения КПРФ Сергей Шаповалов отметил, что на площади собралось много молодых людей. "Они понимают, что им жить в этой стране дальше, а для того, чтобы страна развивалась и процветала, нужно многое поменять. На митинге мы затронули темы, которые людей волнуют. Шахты по всем рейтингам находится в упадке, но разве только Шахты - да у нас все города в области в такой ситуации. Работы нормальной нет, медицины нормальной нет, дорог нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В конце митинга была зачитана резолюция, за которую проголосовали собравшиеся. В документе отражены требования сделать 7 ноября официальным праздником, а также прекратить преследования Павла Грудинина, Владимира Бессонова и других коммунистов.

Выдвиженец от Коммунистической партии Российской Федерации Павел Грудинин, участвовавший в 2018 году в выборах президента, с тех пор подвергается политическому преследованию, утверждает КПРФ. С подачи властей сейчас осуществляется попытка рейдерского захвата возглавляемого им предприятия "Совхоз имени Ленина", сообщается в публикации на сайте партии от 18 мая.

Митинг по случаю годовщины Октябрьской революции прошел сегодня также в соседнем городе Новошахтинске. В сквере рядом с центральным парком собрались 15 человек. По словам организаторов, они анонсировали мероприятие, однако немногие смогли прийти в связи с тем, что сегодня рабочий день.

74-летняя жительница Новошахтинска Раиса отметила, что во времена ее молодости митинги были обязательным мероприятием, однако люди шли на них с воодушевлением. "Не было тревоги за завтрашний день, мы, хотя и было трудно в послевоенные годы, жили и радовались, верили, что построим коммунизм. В итоге потеряли великую страну, а теперь можем потерять то, что от нее осталось. Все время думаешь, как выжить, как распределить пенсию, чтобы хватило на все", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

"Мне нравится то, что хотя бы кто-то митингует, в нашем городе такое не увидишь. Очень жаль, что пришло так мало людей, но, может, это потому, что многие не знали, да еще ведь рабочий день. Конечно, люди также боятся: город маленький, и власти быстро узнают, если ты выступишь против них", - сказала 20-летняя жительница города Екатерина корреспонденту "Кавказского узла".