Южная Осетия сообщила о двух раненых в приграничном селе

07 ноября 2019, 16:35

Двое жителей приграничного грузинского села Кода получили ранения в ходе вооруженного столкновения с полицейскими, заявил КГБ Южной Осетии. Грузинские спецслужбы назвали это сообщение дезинформацией.

Как сообщал "Кавказский узел", ситуация на линии разграничения между Грузией и Южной Осетией обострилась в сентябре, когда грузинские военные возвели блокпост в районе села Цнелис. В ответ на это на расстоянии менее двух километров от нового грузинского поста появился южноосетинский. 9 сентября Комитет госбезопасности Южной Осетии объявил о закрытии границы с Грузией на неопределенное время. Стороны обмениваются взаимными обвинениями в провокациях. Одним из резонансных инцидентов стало задержание 24 октября сотрудниками КГБ Южной Осетии патруля Миссии мониторинга Евросоюза.

5 ноября в селе Кода, которое находится на подконтрольной Грузии территории, между сотрудниками МВД и местными жителями произошел конфликт, переросший в вооруженное столкновение, говорится в сегодняшнем сообщении КГБ Южной Осетии. "Обе стороны применили огнестрельное оружие, в результате двое местных жителей ранены. Сведения о состоянии их здоровья грузинскими властями тщательно скрываются", - утверждает ведомство.

Местных жителей принуждали заявить, что перестрелка связана с проникновением на территорию Грузии южноосетинской разведывательной группы, заявил КГБ. "После категоричного отказа село Кода полностью закрыто для доступа грузинских и иностранных общественных организаций, а также СМИ", - говорится в заявлении.

​По данным КГБ, жители Коды недовольны тем, что в районе села появились усиленные блокпосты МВД Грузии, а на господствующих высотах устанавливаются грузинские флаги, сообщила сегодня пресс-атташе КГБ Южной Осетии Екатерина Бязрова на странице ведомства в Facebook.

Служба государственной безопасности Грузии назвала это заявление КГБ дезинформацией, проинформировал сегодня на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Ранее КГБ Южной Осетии заявлял, что грузинские спецслужбы скрывают от активистов, журналистов и неправительственных организаций собственной страны планы масштабной операции на границе. "СГБ Грузии ограничивает свободу передвижения грузинским активистам, представителям СМИ и НПО в приграничные грузинские села Кода, Абано, Коби, Цагвли и Атоци Хашурского муниципалитета, тем самым лишая их возможности дать объективную оценку ситуации в районе инцидента", - говорилось в сообщении ведомства, опубликованном вечером 23 октября.

Грузия считает Южную Осетию территорией, оккупированной Россией. На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" размещена подробная справка о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией.