Суд утвердил приговор жителю Кабардино-Балкарии за пособничество ИГ*

06 ноября 2019, 14:53

Апелляционная инстанция оставила в силе приговор жителю Кабардино-Балкарии Мухаммеду Каншокову, осужденному на шесть лет по делу о пособничестве террористической организации.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии жителя Кабардино-Балкарии Мухаммеда Каншокова, признав его виновным в пособничестве запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Защита решила обжаловать приговор.

1 октября Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону был переименован в Южный окружной военный суд.

Коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России рассмотрела апелляционную жалобу защиты Каншокова и оставила приговор в силе, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы суда.

"Приговор по данному делу оставлен без изменений", - сказал он.

Комментариями от Мухаммеда Каншокова и его представителей относительно решения Верховного суда «Кавказский узел» пока не располагает.

Напомним, что, по версии обвинения, в 2015 году Мухаммед Каншоков организовал встречу двух знакомых, один из которых скрывался от силовиков по подозрению к причастности к боевикам, а другой поддерживал идеологию ИГ*. Тому из них, кто скрывался от силовиков, Каншоков, по данным суда, в ноябре 2015 года передавал продукты питания.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России судом.