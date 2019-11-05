Следствие сочло самоубийством смерть солдата в Нагорном Карабахе

05 ноября 2019, 10:52

Срочник армии Нагорного Карабаха Эрик Арутюнян скончался по дороге в госпиталь, сообщило сегодня следствие.

Инцидент произошел вчера, 4 ноября, в одной из частей Армии обороны на юго-восточном направлении линии соприкосновения с азербайджанскими войсками.

Сослуживцы обнаружили 19-летнего рядового Арутюняна в арсенале военной части, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Нагорного Карабаха (перевод "Кавказского узла").

Арутюнян скончался прежде, чем его успели довести до госпиталя. Возбуждено дело по статье "Доведение до самоубийства", передали сегодня информацию Следственного комитета Армении "Новости-Армения".

Ранее "Кавказский узел" писал, что по итогам 2018 года правозащитники обратили внимание на рост небоевых потерь в армиях Нагорного Карабаха и Армении. В первом полугодии 2019 года прокуратура отнесла к небоевым потерям 18 смертей, зафиксировав, в том числе, один случай суицида.

Многие случаи гибели солдат в Армении и Нагорном Карабахе остаются нерасследованными. Так, в апреле родственники солдата Артура Казаряна, который скончался во время службы в Нагорном Карабахе в 2010 году, потребовали от следствия найти виновных. Близкие Казаряна считают, что его убили.

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