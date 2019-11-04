04 ноября 2019, 23:19
Восемь человек пострадали при ДТП с микроавтобусом на Ставрополье
Водитель и семь пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу после автоаварии в Ставропольском крае.
Авария произошла сегодня вечером на 78 километре автодороги Светлоград - Благодарный - Буденновск. Столкнулись грузопассажирский микроавтобус и легковой автомобиль, водитель которого пытался совершить разворот. От удара микроавтобус съехал в кювет и врезался в дерево, сообщило ГИБДД по региону.
"В результате ДТП водитель и семь пассажиров грузопассажирского транспорта получили травмы и были доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. Еще один пассажир микроавтобуса и водитель легкового автомобиля не пострадали", - цитирует представителя ведомства РИА "Новости".
Микроавтобус ехал из Ростова-на-Дону в Баку, в нем находились девять граждан Азербайджана, пишет со ссылкой на свой источник "Интерфакс".
"Кавказский узел" ранее сообщал о ДТП с автобусом на Ставрополье в августе. В результате аварии пять человек погибли, еще 19 человек пострадали, 16 из них были госпитализированы.
"Власти уточнили число пострадавших в аварии на Ставрополье", "Пять человек стали жертвами ДТП на Ставрополье", "Три пассажира автобуса пострадали при ДТП на Ставрополье".
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