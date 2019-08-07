07 августа 2019, 17:08
Восемь пострадавших при ДТП с автобусом на Ставрополье выписаны из больницы
Врачи назвали стабильным состояние восьми человек, оставшихся в больницах после автоаварии с рейсовым автобусом в Ставропольском крае, сообщили в Минздраве.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 2 августа в Апанасенковском районе Ставрополья при столкновении грузовика и автобуса рейсом Волгоград - Ставрополь погибли пять человек. Еще 19 человек пострадали, 16 из них были госпитализированы. По данным ГИБДД, авария произошла после выезда водителя грузовика на встречную полосу, полиция возбудила в отношении него уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.
"Выписаны восемь из 16 пострадавших в автоаварии", - цитирует сегодня представителя краевого Минздрава "Интерфакс".
По данным ведомства, "в больницах Ставрополя и Апанасенковского района остаются восемь человек, их состояние стабильное".
"Власти уточнили число пострадавших в аварии на Ставрополье", "Пять человек стали жертвами ДТП на Ставрополье", "Три пассажира автобуса пострадали при ДТП на Ставрополье".
07 августа 2019, 18:11
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Суд в Краснодаре арестовал двух казаков за организацию акции протеста
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07 августа 2019, 16:30
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Прокуратуру Чечни заинтересовало видео со стреляющим из автомата ребенком
Жители Чечни раскритиковали взрослых, позволивших ребенку стрелять на свадьбе из автомата Калашникова. Прокуратура отчиталась сегодня, что начала проверку видео со стреляющим мальчиком.
07 августа 2019, 16:25
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Кадыров назвал дагестанских боевиков виновниками атаки на республику
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07 августа 2019, 15:53
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07 августа 2019, 18:11
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