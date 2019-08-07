Машина ДПС. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

07 августа 2019, 17:08

Восемь пострадавших при ДТП с автобусом на Ставрополье выписаны из больницы

Врачи назвали стабильным состояние восьми человек, оставшихся в больницах после автоаварии с рейсовым автобусом в Ставропольском крае, сообщили в Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 2 августа в Апанасенковском районе Ставрополья при столкновении грузовика и автобуса рейсом Волгоград - Ставрополь погибли пять человек. Еще 19 человек пострадали, 16 из них были госпитализированы. По данным ГИБДД, авария произошла после выезда водителя грузовика на встречную полосу, полиция возбудила в отношении него уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

"Выписаны восемь из 16 пострадавших в автоаварии", - цитирует сегодня представителя краевого Минздрава "Интерфакс".

По данным ведомства, "в больницах Ставрополя и Апанасенковского района остаются восемь человек, их состояние стабильное".

Примечание:

"Власти уточнили число пострадавших в аварии на Ставрополье", "Пять человек стали жертвами ДТП на Ставрополье", "Три пассажира автобуса пострадали при ДТП на Ставрополье".

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