Участники пикетов в Ростове-на-Дону выступили в поддержку Мордасова и Сидорова

03 ноября 2019, 01:51

12 человек провели одиночные пикеты в Ростове-на-Дону в поддержку осужденных по делу о подготовке массовых беспорядков ростовчан Яна Сидорова и Владислава Мордасова и потребовали отпустить их.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября ростовский суд признал Владислава Мордасова и Яна Сидорова виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. Они получили 6 лет и 7 месяцев и 6 лет и 6 месяцев колонии соответственно. Вячеслав Шашмин, также обвиненный по этому делу, признан виновным в покушении на участие в беспорядках, ему назначено три года условно. 13 октября в нескольких районах Ростова-на-Дону прошли пикеты в поддержку Мордасова и Сидорова, а 26 октября митинг в их поддержку собрал около ста участников.

5 ноября 2017 года в различных регионах, в том числе и в городах на юге России, прошли акции, которые инициировал руководитель "Артподготовки"* Вячеслав Мальцев. Впоследствии он был объявлен в розыск по обвинению в создании экстремистского сообщества. Подсудимые не признали своей вины. Правозащитный центр "Мемориал" указал на основания для признания дела волгоградцев политически мотивированным, а Мордасова и Сидорова внес в списки политзаключенных.

В Ростове-на-Дону одиночные пикеты с требованием прекращения дела Мордасова и Сидорова прошли 2 ноября у Донской публичной библиотеки, передает присутствовавший на месте событий корреспондент "Кавказского узла".

Первым на акцию вышел молодой человек с плакатом «Свободу Мордасову и Сидорову! Мы будем за вас бороться». К нему сразу подошли четверо сотрудников полиции в форме и человек с видеокамерой в штатском. Они проверили у пикетчика документы и выдали ему «предупреждение о недопустимости нарушения общественного порядка и осуществления экстремистской деятельности», в котором была подробно расписана ответственность за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

«Я решил прийти, потому что двое молодых парней сейчас сидят фактически ни за что, и на их месте может оказаться каждый из нас. Дело не в том, что они вышли на пикет, а в том, что они обозначили свою позицию. Сейчас каждый человек который выражает свою позицию и... рискует оказаться в тюрьме, это очень плохо... Хочется с этим бороться и хочется, чтобы парни вышли на свободу», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» пикетчик, представившийся Денисом.

Второй на пикет вышла ростовская активистка Жанна Пшихопова. Она держала плакат «Свободу узникам совести! Ростов-на-Дону против пыток» с фотографией Мордасова и Сидорова.

«Я вышла за ребят, за погорельцев и за справедливость... Считаю приговор суда несправедливым» - сказала Пшихопова корреспонденту "Кавказского узла" Сотрудники полиции также выдали Пшихоповой предостережение, в ответ она призвала их выходить на пикеты.

21-22 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону сгорел жилой квартал. Погиб один человек, семеро были госпитализированы. 163 дома были признаны непригодными для проживания. МВД насчитало 730 пострадавших от пожара, из них 506 признаны потерпевшими. В марте 64 погорельца подписали коллективное письмо в защиту Мордасова и Сидорова, заявив, что те действительно хотели провести мирную акцию в защиту пострадавших от пожара. Согласно приговору Ростовского областного суда, Мордасов был сторонником движения "Артподготовка"* и создал в мессенджере Telegram открытую группу "Революция 5-11-17 Ростов-на-Дону", дав права администратора Сидорову. Акция, которую следствие квалифицировало как массовые беспорядки, была запланирована в центре Ростова-на-Дону. Перед ее проведением Мордасов и Сидоров лично встретились с подписчиками группы, а чтобы распространить информацию об акции, нанесли в разных местах города надписи "5.11.2017 - День, когда проснется народ", говорится в решении суда.

Корреспондент издания "Свобода дела" Елена Колмыкова держала в руках фотографию Мордасова и Сидорова с нарисованной вокруг колючей проволокой.

«Я пришла сюда выполнить свой гражданский долг. Требую пересмотреть это несправедливое дело, мы должны этого добиться», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Она высказала возмущение в связи с видео- и фотосъемкой, которую проводили стоявшие рядом с полицейскими люди в штатском.

«Мне не нравится, что за мной следят, наблюдают какие-то неизвестные люди с камерами, хотя я патриотка своей страны», - обратилась она к полиции.

Муж Елены Колмыковой, бывший гендиректор банка "Кредит Экспресс" Михаил Колмыков 8 августа был оправдан по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

На две минуты в одиночный пикет встал корреспондент издания "Славянские новости" Сергей Рулёв. «Эти ребята уже понесли наказание, которое заслужили за то, что совершили, и их должны были выпустить по отсиженному. Они отсидели уже почти два года. За ту ошибку, которую они совершили, нельзя наказывать шестью годами тюрьмы», - пояснил журналистам, которые освещали акцию, свое в ней участие Рулёв.

Другие пикетчики сменяли друг друга с плакатами «Свободу политзаключенным!». Полицейские также требовали от них подписи под напечатанными заранее предупреждениями, несмотря на их пояснения о том, что одиночные пикеты не требуют согласования с властями.

Пикеты продолжались около двух часов и завершились без задержаний, за это время в них приняли участие 12 человек.

Одиночные пикеты в поддержку Сидорова и Мордасова прошли также в Новокузнецке, Тамбове, Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге, Липецке, а также в Лиссабоне и Хельсинки, сообщает телеграм-канал "Ростовское дело".

Прохожие подходили к участников пикетов и читали надписи на плакатах, однако в дискуссию не вступали. Некоторые из них поделились с корреспондентом "Кавказского узла" сведениями, которые слышали о Мордасове и Сидорове.

«Да, я помню, что на площади Советов двух пацанов повязали, когда они стояли с плакатами вроде за жилье и против правительства, и дали семь лет. Думаю, если нарушения с их стороны и были, то это очень уж большой срок, так нельзя», - поделилась мнением студентка одного из ростовских вузов Алина.

«Раньше я не слышал, что в нашей стране есть политические заключенные, как написано тут на плакатах. Дойду домой до компьютера и прочитаю. Сложно так сразу говорить, действительно ли эти люди сидят за политику или за что-то другое», - сказал мужчина, представившийся Александром.

«У каждого своя правда. Я прочитал, что им срок дали не за стояние с плакатами, а за то, что они в Интернете обсуждали какие-то незаконные штуки», - отметил пенсионер Дмитрий Черкашин.

«Считаю, что молодежь надо беречь. В подробности дела я особо не вникала - читаю только новости в "Яндексе" и "Одноклассники". Если приговорили к таким срокам, возможно, им надо найти адвокатов получше, подать жалобы и тогда, думаю, суд разберется», - сказала ростовчанка Виктория Михайловна.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".