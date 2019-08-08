Глава ростовского банка оправдан по делу о злоупотреблении полномочиями

08 августа 2019, 12:50

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону оправдал сегодня бывшего генерального директора банка "Кредит Экспресс" Михаила Колмыкова, обвиненного в злоупотреблении полномочиями. Защита подсудимого связала возбуждение дела с корпоративным конфликтом.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня 2018 года ростовский банк "Кредит Экспресс" был объявлен банкротом, после того как лишился лицензии за нарушения законодательства "в области противодействия отмыванию доходов". В апреле 2018 года стало известно, что основателя и бывшего гендиректора банка поместили в СИЗО по обвинению в злоупотреблениях полномочиями.

"Михаил Колмыков, Ростов-на-Дону, оправдан!" - написал сегодня на своей странице в соцсети Facebook общественный уполномоченный по правам предпринимателей Александр Хуруджи. Эту информацию корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили и в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону.

Михаил Колмыков был задержан летом 2017 года, а уголовное дело против него возбудили на основании заявления представителей банка "Кредит Экспресс", сообщает сегодня издания "1РнД". Вначале бывший банкир подозревался по статье о растрате, которую потом переквалифицировали на злоупотребление полномочиями.

По данным издания, защита Колмыкова настаивала, что дело является "результатом корпоративного противостояния", после того, как их подзащитный выявил нарушения в московском филиале банка.

Михаил Колмыков утверждал, что уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом, который возник, когда в московском филиале банка были выявлены "крупные хищения и факты отмывания доходов", написал 9 апреля 2018 года "Коммерсант".

По материалам дела, Колмыков на посту гендиректора банка перед своим увольнением заключил ряд кредитных договоров, в том числе с самим собой. На основании этих документов, а также бумаг о командировках и неиспользованных отпусках, Колмыков выдал себе 28 миллионов рублей, отмечает издание.

По данным "Коммерсанта", сумму ущерба банку по делу Колмыкова составила 26 миллионов рублей, написала 12 июля газета со ссылкой на гособвинителя Виталия Проскурякова, выступившего в прениях по делу. В прениях прокурор также попросил суд оштрафовать Колмыкова на 200 тысяч рублей "и, с учетом того, что банкир почти год провел в СИЗО, освободить его от наказания", проинформировала газета.