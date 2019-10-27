Около ста ростовчан выступили на митинге в поддержку Мордасова и Сидорова

27 октября 2019, 01:48

Акция с требованием освободить осужденных по обвинению в организации массовых беспорядков Владислава Мордасова и Яна Сидорова прошла в Ростове-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября ростовский суд признал Владислава Мордасова и Яна Сидорова виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года, они получили 6 лет и 7 месяцев и 6 лет и 6 месяцев колонии соответственно. Вячеслав Шашмин, также обвиненный по этому делу, признан виновным в покушении на участие в беспорядках, ему назначено 3 года условно. 26 октября пикеты в защиту Мордасова, Сидорова и Шашмина, а также волгоградцев Стаса Бабанова, Олега Костика, Михаила Турченко, Владислава Бондаренко провели волгоградские активистки Тома Гродникова и Галина Тихенко.

5 ноября 2017 года в различных регионах, в том числе и в городах на юге России, прошли акции, которые инициировал руководитель "Артподготовки"* Вячеслав Мальцев. Впоследствии он был объявлен в розыск по обвинению в создании экстремистского сообщества. Подсудимые не признали своей вины. Правозащитный центр "Мемориал" указал на основания для признания дела волгоградцев политически мотивированным, а Мордасова и Сидорова внес в списки политзаключенных.

Акция, согласованная с городской администрацией, прошла 26 октября в Ростове-на-Дону в сквере на улице Седова. Организаторы заявляли участие в митинге 300 человек, однако пришли на него около сотни ростовчан, около десятка журналистов федеральных и региональных изданий, а также мама одного из политзаключенных Марина Мордасова. Вокруг места проведения митинга находились 15 силовиков и дежурили два экипажа полиции. Происшествий и провокаций на митинге не произошло, передает присутствовавший на акции корреспондент "Кавказского узла".

Митингующие держали в руках плакаты с лозунгами: "Свободу узникам совести! Ян Сидоров и Влад Мордасов", "Наши дети заложники! Отпускай всех!", "Вернуть в Ростов и Россию оправдательные приговоры!", "Пытки были – беспорядков не было" и другими.

На митинге, который продлился более двух часов, мог выступить любой желающий. Выступающие выразили несогласие с жестким приговором в отношении молодых людей.

"По всей стране проходят акции против произвола властей и правоохранительных органов. 5 ноября 2017 года ребята (Ян Сидоров и Владислав Мордасов) вышли на площадь Советов с плакатами, которые находились у них в рюкзаках. На этих плакатах было написан: "Верните землю ростовским погорельцам". Как можно за попытку защиты ростовских погорельцев дать срок 6,5 года строгого режима? Это возмутительно", - сказала в начале митинга его ведущая Татьяна.

21-22 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону сгорел жилой квартал. Погиб один человек, семеро были госпитализированы. 163 дома были признаны непригодными для проживания. МВД насчитало 730 пострадавших от пожара, из них 506 признаны потерпевшими. В марте 64 погорельца подписали коллективное письмо в защиту Мордасова и Сидорова, заявив, что те действительно хотели провести мирную акцию в защиту пострадавших от пожара. Согласно приговору Ростовского областного суда, Мордасов был сторонником движения "Артподготовка"* и создал в мессенджере Telegram открытую группу "Революция 5-11-17 Ростов-на-Дону", дав права администратора Сидорову. Акция, которую следствие квалифицировало как массовые беспорядки, была запланирована в центре Ростова-на-Дону. Перед ее проведением Мордасов и Сидоров лично встретились с подписчиками группы, а чтобы распространить информацию об акции, нанесли в разных местах города надписи "5.11.2017 - День, когда проснется народ", говорится в решении суда.

В акции участвовали представители разных политических сил, партий, движений и политических организаций – "Яблока", "Солидарности", "Народной свободы", "Быть услышанным", "Партии прогресса", "За новый социализм", а также один член КПРФ.

"У нас разные флаги, разные люди, но мы представляем гражданское общество. С каждым таким митингом свобода России все ближе", – заявил политический активист Денис Чернинин.

Многие выступающие считали, что суд над Сидоровым и Мордасовым – это попытка скрыть причины большого ростовского пожара в августе 2017 года.

"С одной стороны – был поджог, пожар. Были заказчики и исполнители. Они разгуливают на свободе... С другой стороны – двух ребят посадили за плакаты в поддержку погорельцев. Как можно доверять после этого правоохранительным органам?" – задался вопросом ростовчанин Олег Петрушин.

Сопредседатель партии "Народная свобода" Эдуард Беркович призвал наказать силовиков, которые, по его мнению, "сфабриковали" дело против молодых людей.

Мать Владислава Мордасова выразила возмущение в связи с приговором и заявила, что надеется на скорейшее освобождение ее сына.

"Мой сын пошел на митинг и домой не вернулся… Неоправданно жестокий приговор – 6,5 года строгого режима за участие в митинге… У меня есть надежда, что их отпустят, и они не будут сидеть весь срок", – сказала Марина Мордасова.

Один из организаторов мероприятия, активист движения "Солидарность" Ольга Зенина рассказала корреспонденту "Кавказского узла" о трудностях, возникших при согласовании места его проведения. Активисты заявляли несколько мест для акции, в том числе и площадь Советов, где были арестованы Ян Сидоров и Владислав Мордасов 5 ноября 2017 года, но им отказали.

"Мы подавали на его проведение разными группами, чтобы хоть где-то согласовали. Они (администрация Ростова-на-Дону) переносили место и время, переносили с одной площадки на другую. В итоге согласовали здесь. Они говорили, что на площади будут другие мероприятия. Мы приходили в это время, снимали на телефон, но там ничего не происходило", – рассказала она.

Другой организатор акции, Елена Меньшенина, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" о целях ее проведения.

"Почему мы говорим сейчас в основном о Яне Мордасове и Яне Сидорове? Потому что у них будет рассматриваться апелляция в Сочи до 16 ноября. Мы надеемся, что благодаря медийной волне, мы поднимем и Ростов, и Москву, и всю страну. Многие говорят: "Только оправдание", но мы хотим хотя бы смягчить им приговор", – пояснила она.

Некоторые из присутствовавших на акции рассказали, что впервые посетили подобный митинг.

"До этого года я не участвовал в таких акциях, но на этот митинг пришел целенаправленно, потому что людей просто так сажают. Сидоров и Мордасов выражали протест без нарушения Конституции и законов. Если мы не выйдем, то не будет никаких преград, чтобы посадить человека просто так", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" молодой ростовчанин Андрей, занимающийся по его словам, бизнесом в "сфере выращивания растений".