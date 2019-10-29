29 октября 2019, 09:44
Азербайджан сообщил об обстреле приграничного села
Позиции азербайджанских военных были обстреляны 21 раз за сутки, под обстрел попало село в граничащем с Арменией районе, заявило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", за сутки с 27 по 28 октября Азербайджан зафиксировал 21 обстрел на линии соприкосновения войск.
С 28 по 29 октября режим прекращения огня был нарушен 21 раз, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанских военных были обстреляны в селe Мунджуглу в Товузском районе, на безымянных высотах в Газахском и Гедабекском районах, отмечает ведомство. Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах по состоянию на 08.50 мск.
После обострения военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, которое фактически не прекратило вооруженного противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Минобороны Азербайджана сообщало о почти полном затишье на фронте только с 20 июня по 17 июля 2019 года.
На тематической странице "Карабах: худой мир или война" на "Кавказском узле" собраны новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях.