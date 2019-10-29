Азербайджан сообщил об обстреле приграничного села

29 октября 2019, 09:44

Позиции азербайджанских военных были обстреляны 21 раз за сутки, под обстрел попало село в граничащем с Арменией районе, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", за сутки с 27 по 28 октября Азербайджан зафиксировал 21 обстрел на линии соприкосновения войск.

С 28 по 29 октября режим прекращения огня был нарушен 21 раз, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанских военных были обстреляны в селe Мунджуглу в Товузском районе, на безымянных высотах в Газахском и Гедабекском районах, отмечает ведомство. Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.