29 октября 2019, 08:23
Начальник отдела ингушского центра "Э" попросил смягчить ему наказание
Суд назначил дату рассмотрения ходатайства осужденного по делу о пытках главы отдела Центра противодействия экстремизму в Ингушетии Андрея Безносюка, который попросил заменить ему более мягким видом наказания оставшуюся часть срока в колонии, сообщил адвокат Андрей Сабинин.
Как писал "Кавказский узел", суд в Нальчике 27 июля 2018 года вынес приговор по делу семи сотрудников ингушского Центра "Э", обвиненных в убийстве, вымогательстве, превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанным и других преступлениях. Приговор обжаловали как защитники сотрудников ЦПЭ, так и потерпевшие, которые сочли приговор слишком мягким. В общей сложности Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону получил 20 апелляционных жалоб. 16 октября в суде осужденный глава отдела Центра противодействия экстремизму в Ингушетии Андрей Безносюк назвал себя невиновным и заявил о допущенных следствием и судом нарушениях.
Безносюк попросил заменить неотбытую часть срока в колонии более мягким видом наказания, передает сегодня со ссылкой на адвоката одного из потерпевших по делу о пытках в ингушском центре "Э" Андрея Сабинина "Интерфакс-Юг". Адвокат отметил, что приговор Безносюка вступил в силу 25 октября 2018 года.
О ходатайстве осужденного Сабинин сообщил также сегодня в своем Telegram-канале "Сабинин на Кавказе".
«Бывший подполковник-оперативник ингушского ЦПЭ Безносюк подал ходатайство о «перережиме». В случае его удовлетворения суд может, например, перевести его в колонию-поселение", - написал Сабинин.
Он приложил к своему сообщению фото фрагмента уведомления, в которой указано, что рассмотрение ходатайства Безносюка назначено на 6 ноября, оно будет проходить в Кирово-Чепецком районном суде Кировской области.
"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации, опубликованной на Telegram-канале "Сабинин на Кавказе".
Информации о заседании на сайте Кирово-Чепецкого районного суда Кировской области по заявлению Безносюка, по данным на 08.05 мск сегодня, нет.
Андрей Сабинин назвал приговор по делу ингушского центра "Э" мягким. "Я считаю приговор мягким, и не потому, что потерпевшие так считают. Реально сроки наказания, которые получили бывшие сотрудники ЦПЭ, весьма умеренные, но приговор уже вступил в законную силу, процесс закончен", - сказал в интервью "Кавказскому узлу" "Адвокаты бьются лбом о правосудие на Кавказе".
Напомним, 10 октября осужденный по делу о пытках в ингушском Центре "Э" Тимур Хамхоев получил отказ на ходатайство об условно-досрочном освобождении. Суд учел категоричную позицию потерпевших, отметила родственница умершего после пыток Магомеда Далиева.
Обвинения в пытках в адрес сотрудников Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) в Ингушетии жертвы издевательств и их родные осмелились озвучить лишь после ареста главных подозреваемых, отмечается в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".