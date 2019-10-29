Начальник отдела ингушского центра "Э" попросил смягчить ему наказание

29 октября 2019, 08:23

Суд назначил дату рассмотрения ходатайства осужденного по делу о пытках главы отдела Центра противодействия экстремизму в Ингушетии Андрея Безносюка, который попросил заменить ему более мягким видом наказания оставшуюся часть срока в колонии, сообщил адвокат Андрей Сабинин.

Как писал "Кавказский узел", суд в Нальчике 27 июля 2018 года вынес приговор по делу семи сотрудников ингушского Центра "Э", обвиненных в убийстве, вымогательстве, превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанным и других преступлениях. Приговор обжаловали как защитники сотрудников ЦПЭ, так и потерпевшие, которые сочли приговор слишком мягким. В общей сложности Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону получил 20 апелляционных жалоб. 16 октября в суде осужденный глава отдела Центра противодействия экстремизму в Ингушетии Андрей Безносюк назвал себя невиновным и заявил о допущенных следствием и судом нарушениях.

Начальник ЦПЭ Тимур Хамхоев был приговорен к семи годам колонии , начальник отдела Центра "Э" Андрей Безносюк - к шести годам, заместитель Хамхоева Сергей Хандогин получил три года условно. Десять лет строгого режима получил оперативник Алихан Беков, его суд признал виновным в убийстве задержанного Магомеда Далиева. Еще три силовика получили от трех до пяти с половиной лет общего режима. Суммарный срок осужденных оказался почти вдвое меньше, чем просили обвинители - 36,5 года против 70. Подсудимые полностью отвергли все обвинения.

Безносюк попросил заменить неотбытую часть срока в колонии более мягким видом наказания, передает сегодня со ссылкой на адвоката одного из потерпевших по делу о пытках в ингушском центре "Э" Андрея Сабинина "Интерфакс-Юг". Адвокат отметил, что приговор Безносюка вступил в силу 25 октября 2018 года.

О ходатайстве осужденного Сабинин сообщил также сегодня в своем Telegram-канале "Сабинин на Кавказе".

«Бывший подполковник-оперативник ингушского ЦПЭ Безносюк подал ходатайство о «перережиме». В случае его удовлетворения суд может, например, перевести его в колонию-поселение", - написал Сабинин.

Он приложил к своему сообщению фото фрагмента уведомления, в которой указано, что рассмотрение ходатайства Безносюка назначено на 6 ноября, оно будет проходить в Кирово-Чепецком районном суде Кировской области.

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации, опубликованной на Telegram-канале "Сабинин на Кавказе".

Информации о заседании на сайте Кирово-Чепецкого районного суда Кировской области по заявлению Безносюка, по данным на 08.05 мск сегодня, нет.

Андрей Сабинин назвал приговор по делу ингушского центра "Э" мягким. "Я считаю приговор мягким, и не потому, что потерпевшие так считают. Реально сроки наказания, которые получили бывшие сотрудники ЦПЭ, весьма умеренные, но приговор уже вступил в законную силу, процесс закончен", - сказал в интервью "Кавказскому узлу" "Адвокаты бьются лбом о правосудие на Кавказе".

Напомним, 10 октября осужденный по делу о пытках в ингушском Центре "Э" Тимур Хамхоев получил отказ на ходатайство об условно-досрочном освобождении. Суд учел категоричную позицию потерпевших, отметила родственница умершего после пыток Магомеда Далиева.