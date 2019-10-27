Наблюдатели сообщили о нарушениях на выборах в Беслане

27 октября 2019, 15:19

Голосование на досрочных выборах в горсобрание Беслана проходит сегодня на фоне сообщений о "каруселях" и других нарушениях.

Как писал "Кавказский узел", избирком Северной Осетии назначил на сегодня досрочные выборы в горсобрание Беслана. Они проводятся в связи с досрочным сложением полномочий частью депутатов. В избирательной кампании участвуют 132 кандидата и шесть политических партий.

Собрание представителей Беслана осталось в неправомочном составе после того, как семь депутатов от оппозиционной партии сложили полномочия, рассказал 28 января глава горсобрания. В октябре девять депутатов собрания представителей Правобережного района также отказались от мандатов, в том числе для того чтобы привлечь внимание к угрозе применения админресурса на выборах в Беслане.

Нарушения на выборах депутатов горсобрания Беслана фиксируются с самого утра, сообщил уполномоченный представитель одной из партий Тимур Гагулов. В частности, по его словам, на одном из участков зафиксировано повторное голосование избирателя. Кроме того, нарушение было на участке в школе № 4, рассказал Гагулов. "Наш наблюдатель увидел под дополнительным списком два с половиной листа с фамилиями и адресами", - сказал Тимур Гагулов на видео, размещенном на странице активиста Заура Фарниева в Facebook.

По словам Гагулова, нарушения фиксировались и на других участках, пишет "ОсНова". "Двое граждан были замечены в так называемых «каруселях», то есть пытались проголосовать по второму разу", - приводит его слова издание.

На "Карте нарушений" на сайте движения "Голос" информация о нарушениях на выборах в Беслане не опубликована.

Явка избирателей на выборах депутатов собрания представителей Беслана составила к 12.00 мск 17,56% (4835 человек), сообщает "15-й регион" со ссылкой на пресс-службу избиркома Северной Осетии. Более свежие данные о явке комиссия пока не обнародовала.

Для 27457 зарегистрированных избирателей открыты 15 постоянных избирательных участков и два избирательных участка "в местах временного пребывания граждан", сообщила пресс-служба избиркома.

"Все 15 постоянных избирательных участков оснащены техникой, предназначенной для видеофиксации, и техническими средствами подсчета голосов – комплексами обработки избирательных бюллетеней – КОИБ", - говорится в сообщении, размещенном на странице комиссии в Instagram. Сообщения о нарушениях избирком Северной Осетии пока не прокомментировал.