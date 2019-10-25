Девять районных депутатов в Беслане сложили мандаты по примеру коллег из горсобрания

25 октября 2019, 06:13

Отказ от мандатов девяти депутатов от партий "Патриоты России" и "Справедливая Россия" грозит тем, что собрание представителей Правобережного района Северной Осетии будет признано неправомочным. По аналогичному сценарию справороссы в этом году добились перевыборов в собрание представителей Беслана.

Как информировал "Кавказский узел", 9 октября 2017 года депутаты собрания представителей Беслана от "Справедливой России" обвинили депутатов от других партий в межпартийном сговоре и сложили мандаты с целью добиться перевыборов. 17 октября того же года горсобрание Беслана возглавил после повторных выборов справоросс Герман Хаутов. Политологи, опрошенные "Кавказским узлом", назвали условным лидерство справороссов в горсобрании. 28 января 2019 года Хаутов сообщил, что семь депутатов от "Справедливой России" сложили полномочия, в связи с чем собрание представителей Беслана осталось в неправомочном составе.

В собрании представителей Правобережного района восемь депутатов от "Патриотов России" и один от "Справедливой России" написали заявления о сложении полномочий в связи с отсутствием понимания и должного взаимодействия в районном парламенте, заявил 24 октября депутат от партии "Патриоты России" Харитон Татров. "Это не спонтанное решение, это уже давно планировалось", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" .

Всего в собрание представителей Правобережного района в сентябре 2016 года на пять лет были избраны 20 депутатов, из них восемь от партии "Единая Россия", еще восемь от "Патриотов России", один от КПРФ, один от "Справедливой России", двое от партии "Альянс Зеленых", сообщается на сайте администрации Правобережного района.

Одной из причин отказа от мандатов стала попытка районных депутатов привлечь внимание к намеченным на 27 октября выборам городское собрание представителей Беслана в связи с угрозой применения административного ресурса, отметил Татров. "Чтобы на все это обратили внимание, мы решили пойти на такой шаг", - пояснил он.

В связи с досрочным сложением полномочий частью депутатов собрания представителей Беслана в соответствии с законом на 27 октября назначены досрочные выборы в городской парламент. В избирательной кампании участвуют 132 кандидата и шесть политических партий. 23 октября началось досрочное голосование, в ходе которого за два дня проголосовали около 2% избирателей, рассказала 24 октября "Кавказскому узлу" глава ЦИК Северной Осетии Жанна Моргоева.

По словам Харитона Татрова, также еще одной из причин отказа районных депутатов от мандатов стал рост кредиторской задолженности района за последние три года до уровня порядка 180 миллионов рублей, что вызывает обеспокоенность. "На вопросы, которые мы задаем, как район будет справляться с этой проблемой, каких-то конкретных решений мы не слышим... Та политика, которую ведет руководство района, ведет к тому, что мы просто рано или поздно обанкротимся", - полагает депутат.

Заявления о сложении полномочий в полном составе написали депутаты от фракций "Патриоты России" и "Справедливая Россия", что "уже не даст возможности депутатскому корпусу работать", заявил он.

По его словам, после выборов в горсобрание 27 октября депутаты намерены обратиться в суд о признании собрания представителей Правобережного района неправомочным.

Согласно уставу муниципального образования "Правобережный район", заседание собрания представителей правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов от числа избранных депутатов. При этом собрание может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов. В число оснований для прекращения полномочий собрания представителей включен случай вступления в силу решения Верховного Суда Республики Северная Осетия-Алания о неправомочности данного состава депутатов муниципального района, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий.

Глава района, председатель собрания представителей Правобережного района Сослан Фраев назвал решение депутатов безответственным шагом.

"Это не ответственно, в первую очередь, это неуважение к народу. [...] Они даже не понимают, что сегодня мы должны формировать бюджет, основной документ, который собрание должно принять. [...] Это очень безответственно, то, что они сделали. Мы в любом случае будем заниматься всеми вопросами, которые у нас в районе будут возникать. Мы будем выстраивать работу уже так, как мы сами это видим, без их участия", - сказал Фраев в своем видеокомментарии, опубликованном 23 октября на его странице в Instagram.

Он упрекнул снявших с себя полномочия депутатов в пассивности. По его словам, некоторые из них за три года работы только два раза присутствовали на заседаниях районного собрания. "Какой законотворческой инициативы от этих депутатов могли ждать?" - добавил Фраев.

Политолог связывает решение районных депутатов с выборами в парламент Беслана

Ситуация в Беслане является следствием отсутствия внутриэлитного взаимодействия между политическими партиями, представленными в собрании представителей Правобережного района, считает профессор Пятигорского госуниверситета, член Общественного совета при полпреде президента России в СКФО, эксперт по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Юлия Усова.

"За каждой из политических партий, которая там представлена, стоит определенное число избирателей. И получается, что представители [...] власти заняты больше внутриэлитными конфликтами, чем решением проблем избирателей. С моей точки зрения, здесь партия власти должна сделать соответствующий вывод и занять какую-то консолидирующую позицию, чтобы добиться консенсуса в данном случае. Я вижу выход из ситуации только в данном ключе", - сказала Усова "Кавказскому узлу".

Электоральные баталии в Правобережном районе возникают постоянно, поэтому сложение полномочий депутатами собрания представителей района не стало неожиданным, заявил политолог Руслан Тотров.

"Это район, в котором электоральные баталии возникают все время, и, как правило, именно "патриоты" и справедливороссы являются их инициаторами. Ситуация была накалена довольно давно, еще пару недель назад, когда несколько десятков человек пришли к зданию районной администрации, требуя обеспечить честные и прозрачные выборы [в городское собрание]", - сказал он "Кавказскому узлу".

Сложение полномочий значительной части депутатов представительного органа района является, по его мнению, действенным инструментом для политического давления, и вся эта ситуация напрямую связана с предстоящими 27 октября выборами в городской парламент.

"Поскольку выборы на носу, надо понимать, что, судя по всему, ни "Патриоты России", ни представители "Справедливой России" не имеют уверенности в том, что они смогут в достаточной мере и в полном объеме контролировать то, что будет проходить на 15-ти избирательных участках в день выборов. Я думаю, этот шаг - такая радикальная попытка привлечь пристальное внимание общественности и, возможно, для того чтобы обратить на себя внимание федеральной Центральной избирательной комиссии. Как думают, наверное, депутаты, это возможность перестраховаться и получить более или менее честную избирательную кампанию", - полагает Тотров.

Однако, парализовав работу представительного органа района, в котором проходят выборы, представители обеих этих партий вряд ли извлекут какие-либо дивиденды из этой ситуации, считает он. "Ситуация так или иначе устаканится, к сожалению, не в пользу оппозиции", - добавил политолог.