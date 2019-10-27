Политологи сочли пожертвование сына Иванишвили попыткой поднять рейтинг отца

27 октября 2019, 10:19

Певица Анита Рачишвили раскритиковала решение сына лидера правящей парии Бидзина Иванишвили Беры потратить на спасение лесов Амазонки более миллиона долларов. Благотворительный взнос может принести политические дивиденды лидеру "Грузинской мечты" за пределами страны, однако в самой Грузии поступок сына только испортит ему рейтинг, заявили политики.

Оперная певица Анита Рачишвили возмутилась решением Беры Иванишвили пожертвовать один миллион долларов США на спасение лесов в бассейне Амазонки в Бразилии. В стране много нерешенных проблем, а он "к амазонскому лесу прицепился", - написала 23 октября на своей странице в Facebook Рачишвили, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Певец Бера Иванишвили, сын лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, заявил, что намерен потратить 1,1 миллионов долларов на спасение лесов Амазонки. «Привет, Бразилия, у меня есть новость для тебя и всех остальных, кто заботится о будущем нашей планеты!», — привело 23 октября его слова издание "Сова". Площадь пожаров в лесах Амазонии, которые считаются "легкими планеты", по данным на сентябрь этого года, на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год, сообщали 23 сентября РИА "Новости".

Архимандрит Бартоломео оставил под постом комментарий, в котором резко высказался в адрес певицы. «Эта Рачеишвили чтоб раком горла заболела», - написал он.

Патриархия Грузинской православной церкви выступила с заявлением, в котором осудила поступок своего клирика. «Категорически неприемлемо, чтобы представитель церкви желал другим зла, а его речь была бы агрессивной», - говорится в заявлении, опубликованном 25 октября на официальной странице патриархии в Facebook.

Решение Беры Иванишвили вызвало десятки других негативных высказывание пользователей соцсетей,часть из них советовала ему помочь пострадавшим от пожара лесам в Грузии, а другая часть — призывала перечислить деньги сиротам и беднякам в стране, написали "Новости Грузия".

В мае на склоне горы у села Сакире в Боржомском ущелье произошел крупный лесной пожар, в тушении которого участвовали около 200 пожарных и 30 лесников Национального лесного агентства. В апреле 30 гектаров леса сгорело при пожаре в регионе Гурия.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария посчитал неприемлемым осуждение поступка семьи Иванишвили.

"Нельзя, чтобы акт благотворительности становился предметом политической атаки, это просто непонятно и несправедливо", — приводит слова Гахарии издание.

По мнению политолога Сосо Цискаришвили, премьер-министр не должен был вмешиваться в этот диалог и пресекать критику Беры Иванишвили. «Гахария... пытается ограничить свободу слова», - сказал корреспонденту "Кавказского Узла" Цискаришвили.

Председатель Совета по правам человека Лейбористской партии Грузии, эколог по образованию Лаша Чхартишвили считает, что миллион долларов пожертвования Беры Иванишвили – грамотный пропагандистский ход. Таким образом Бидзина Иванишвили "пытается купить симпатии внешних игроков.... пожертвования в один миллион на бразильские леса должен принести ему политические дивиденды», - она корреспонденту "Кавказского узла".

Цискаришвили считает, что это пожертвование не повлияет на рейтинг Бидзина Иванившили в самой Грузии. «Это пожертвование выглядит цинично... этот шаг только испортит ему рейтинг», - сказал он.

"Кавказский узел" также писал, что известный оперный певец Паата Бурчуладзе в 2015 году создал общественно-политический фонд "Паата Бурчуладзе – Фонд развития Грузии". По мнению грузинских политологов, в дальнейшем организация трансформируется в политическое объединение.