Верующие во время молитвы. Фото: REUTERS/Mikhail Voskresensky

25 октября 2019, 20:50

МВД объяснило рейд у мечети в Махачкале заботой об общественном порядке

Проверка документов после пятничной молитвы в махачкалинской мечети "Тангим" завершилась без задержаний. В районе мечети были организованы три мобильных поста с десятками силовиков.

Как информировал "Кавказский узел", силовики регулярно проводят пятничные рейды в районе махачкалинской мечети "Тангим", что сказывается на численности молящихся. В марте представители мечети пожаловались в прокуратуру, и задержания сошли на нет, однако рейды не прекратились. Теперь силовики переписывают данные посетителей "Тангим", чтобы угрожать им постановкой на профучет, утверждает журналист Идрис Юсупов. 18 октября силовики неожиданно изменили тактику и провели рейд непосредственно перед намазом, а не после.

Сегодня около 50 силовиков останавливали отъезжающие от мечети автомобили и записывали персональные данные водителей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов, наблюдавший за происходящим. По его словам, силовики установили три мобильных поста: по обе стороны от улицы Омарова и на выезде из дворов по улице Гагарина. Задержаний Юсупов не зафиксировал.

В МВД Дагестана корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что задержанных или доставленных в полицейские участки в ходе рейдов не было. "Обеспечение общественного порядка в местах массового скопления людей", - сказали пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос о цели рейдов.

Ранее правозащитники указали на давление, которому подвергаются в Дагестане салафитские общины. Они считают, что вытеснение салафитов из легального поля может привести к радикализации этой группы мусульман.

Примечание:

"Подписчики Тумсо сочли неуместной его критику суфийских обычаев", "Политика советских властей в отношении ислама оставила след на Кавказе", "Ученые обсудили методы противостояния радикальному исламу в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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