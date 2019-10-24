Задержание сотрудниками полиции участника акции. Баку, 19 октября 2019 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

24 октября 2019, 21:08

Правозащитники призвали власти Азербайджана освободить задержанных

Действия силовиков в Баку 19 и 20 октября нарушили права граждан Азербайджана на мирные собрания. После двух акций протеста 34 человека арестованы, власти страны должны немедленно освободить их, заявила организация Human Rights House Foundation.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 октября силовики разогнали в центре Баку участников несогласованной акции протеста. Были задержаны лидер Партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли и другие оппозиционные политики. Столичная полиция сообщила о 60 задержанных. Поздно вечером Керимли был освобожден и рассказал о жестоком обращении. 20 октября полицейские применили силу к участникам акции протеста против насилия над женщинами, и задержали около 10 девушек, но активисты вскоре добились их освобождения.

Представители ПНФА и "Мусават" сообщили о задержании около 30 активистов в связи с акцией 19 октября. Действия полиции во время акции осудили Совет Европы, Европейская служба внешних связей, ПАСЕ и посольство США в Азербайджане.

Правозащитная организация Human Rights House Foundation (HRHF) осудила действия властей Азербайджана против оппозиционеров, которые вышли на мирные акции протеста 19 и 20 октября. Заявление с призывом немедленно освободить всех задержанных опубликовано сегодня на сайте организации.

Действия по разгону мирных демонстрантов резко противоречат международным обязательствам Азербайджана по защите основных прав и свобод, отмечает HRHF.

Организация призывает власти Азербайджана немедленно освободить всех задержанных 19 и 20 октября в Баку, расследовать применение силы к активистам и привлечь виновных к ответственности, а также снять общий запрет на проведение мирных собраний в центре Баку, приведя процедуру уведомления об акциях в соответствие с международными стандартами, говорится в заявлении, переведенном "Кавказским узлом".

Информация о жестоком обращении с задержанными активистами хорошо задокументирована и заслуживает доверия, указывают правозащитники. По их данным, по итогам акций административные аресты получили 34 человека, а 21 активист был оштрафован.

"В обоих случаях организаторы демонстраций уведомляли власти в соответствии с законодательством Азербайджана, но не получили разрешения на проведение мирных акций. Как член Совета Европы и государство-член ООН Азербайджан несет юридическую ответственность за соблюдение права на мирные собрания", - отмечается в заявлении.

"Кавказский узел" публикует материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" опубликована статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Human Rights House призвала Ильхама Алиева вмешаться в дело Гусейнова", "Amnesty International призвала Болтона поднять в Баку вопросы защиты прав человека", "ИСБР призвал власти Азербайджана освободить блогеров и журналистов".

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