Депутаты добились рассмотрения вотума недоверия двум министрам в Южной Осетии

24 октября 2019, 20:11

Большинство депутатов парламента Южной Осетии отменило решение президиума и настояло на том, чтобы вопрос о вотуме недоверия главам Минюста и МВД был вынесен на сессию. Министров критикуют за применение силы к заключенным. МВД начало проверку видео избиения силовиками двух человек, сообщил источник в ведомстве.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября большинство членов президиума парламента Южной Осетии проголосовали против вынесения вопроса о вотуме недоверия на парламентскую сессию. Вопрос об этом может ставиться только на основании годового отчета министров, заявил спикер парламента Алан Тадтаев.

С инициативой о вотуме недоверия выступили 20 из 34 парламентариев. Это представители Народной партии, партии "Единство народа", десять одномандатников, один член Коммунистической партии и два депутата от "Единой Осетии". 23 октября в знак протеста против решения президиума все они не явились на сессию парламента тем самым сорвав ее. Сегодня сессия состоялась, причем решение президиума, принятое девятью голосами против семи, было отменено. Дата очередной сессии пока не назначена, передал корреспондент "Кавказского узла".

В повестке сегодняшнего заседания значился только один пункт, о внесении изменений в бюджете. Но в ходе голосования за повестку дня группой депутатов было предложено внести еще один вопрос – об отмене решения президиума по поводу вотума недоверия министрам. В результате большинство депутатов, 18, проголосовали за отмену решения президиума, говорится в сообщении на сайте парламента Южной Осетии.

Вопрос о вотуме недоверия не требует одобрения президиумом парламента, заявила корреспонденту "Кавказского узла" депутат от партии "Ныхас" Зита Бесаева. "Статья 68 Конституции Южной Осетии предоставляет конституционное право парламенту вынести вотум недоверия как в отношении правительства в целом, так и отдельному члену правительства. Вопросы вотума недоверия, согласно статье 48 регламента парламента, являются основанием для проведения внеочередной сессии парламента. Процедура вынесения вотума недоверия также определяется статьями 123-125 главой 16 регламента, согласно которым предложения о вотуме недоверия вносится группой депутатов численностью не менее одной трети, что составляет 12 человек. Однако такую инициативу проявило 20 депутатов парламента, а парламент в соответствии с этими статьями рассматривает указанную инициативу в недельный срок. Данный вопрос не требует одобрения его президиумом", - сказала Бесаева.

Зита Бесаева считает, что при рассмотрении инициативы о вотуме недоверия был допущен ряд нарушений. "Инициатива депутатов не рассмотрена в срок, определенный регламентом. Спикер парламента в нарушение регламента не созвал внеочередную сессию. Нарушение Конституции и конституционных прав депутатов, а также норм регламента привели к кризису в парламенте", - резюмировала она.

Депутатов оскорбили слова министра

Инициатива вынесения вотума недоверия появилась после того, как глава Минюста Залина Лалиева и глава МВД Игорь Наниев встретились 14 октября с депутатами парламента. При этом один из министров назвал депутатов "пособниками убийц и преступников", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" восемь парламентариев, не пожелавших назвать свои имена. "Эти слова оскорбили депутатов. Он назвал народных избранников преступниками, поэтому инициативная группа депутатов собрала 20 подписей за вынесение недоверия двум министрам", - сказал один из инициаторов вотума недоверия корреспонденту "Кавказского узла".

Депутат парламента от партии "Ныхас" Давид Санакоев считает, что инцидент с избиением заключенных в цхинвальской тюрьме показал, что работа системы исполнения наказаний полностью провалена. "Из публичных комментариев двух министров мы узнали, что применение силы к заключенным - это нормально. И это говорят министры, которые должны защищать закон и порядок. Общение депутатов с министрами показало, что те очень плохо представляют себе нормативно-правовую базу республики, круг своих прав и полномочий. Судя по всему, министры считают парламент одним из отделов министерства. Иначе сложно объяснить показательное неуважение, которое оба проявили как к депутатам, так и к нашим избирателям. На заданные по существу вопросы мы никаких ответов не получили. Нам даже отказались предоставить видеозаписи с камер видеонаблюдения в ИВС и ИК-1", - сказал Санакоев, добавив, что никакого другого выхода кроме вынесения вотума недоверия депутаты не видят.

Заключенные колонии в Цхинвале объявили голодовку 27 сентября, они пожаловались на условия содержания. Колонию посетили депутаты парламента, которые добились улучшения условий содержания. Однако родственники заключенных заявили, что после визита парламентариев шестеро голодавших были избиты силовиками. По данным Минюста на 10 октября, голодовку продолжали лишь несколько человек, часть протестующих кормили принудительно.

Голодовка в колонии прекращена

Голодовка в колонии прекращена, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" родственница одного из заключенных, Заира. Эта информация подтверждается и публикацией на сайте Минюста от 11 октября. "Ситуация, сложившаяся в исправительной колонии, <...> 27 сентября текущего года, урегулирована. В настоящее время ИК работает в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства. Продолжается ли принудительное кормление заключенных, там не указано.

По словам родственницы заключенного, заключенных избивали как в здании колонии, так и в изоляторе. "Троих изолировали в ИВС как зачинщиков голодовки и били там. Остальных били по ногам дубинками в исправительной колонии. Потом они были на обезболивающих препаратах. Врач Аза Абаева отказалась приходить в колонию после избиения, потому что она была потрясена произошедшими там избиениями", - заявила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

На видео, опубликованном 22 октября Telegram-каналом "Осетия" и обозначенном как "видео избиения заключенных в изоляторе временного содержания МВД Южной Осетии", люди в зеленом камуфляже и масках избивают двух человек в помещении с зарешеченными дверями. "Кавказский узел" не может проверить достоверность видео и его атрибуции.

МВД Южной Осетии начало внутреннюю проверку появившегося в интернете видео. Подтверждения того, что оно снято камерами видеонаблюдения в ИВС, нет, на условиях анонимности сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ведомства.