21 октября 2019, 22:18

Военные осуждены во Владикавказе за торговлю наркотиками

Владикавказский гарнизонный военный суд приговорил к лишению свободы за перепродажу марихуаны двоих военнослужащих войсковых частей, дислоцирующихся в одной из республик Северного Кавказа, сообщили в УФСБ.

По данным ведомства, сержант и старший сержант неоднократно незаконно приобретали и перепродавали марихуану. "Преступная деятельность злоумышленников вскрыта и пресечена сотрудниками УФСБ России по ЮВО", - проинформировали в УФСБ по Северной Осетии.

Дело расследовал военно-следственный отдел СК России по Владикавказскому гарнизону. Сержант признан виновным судом по статье о незаконном сбыте наркотических средств и приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима, старший сержант как соучастник получил 1,5 года лишения свободы. Оба свою вину признали, пишет со ссылкой на представителя ведомства "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в сентябре 2018 года контрактник был осужден в Нальчике за вымогательство и избиение призывников.

Примечание:

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