Защита заявила о давлении на обвиняемую по делу баксанского фонда

21 октября 2019, 15:56

У следствия есть данные о том, что жителям Баксана Хамуковым переводили деньги люди из окружения боевиков, но нет доказательств использования фондом "Одно тело" этих средств на преступные нужды, заявил адвокат. Показания Лианны Хамуковой против брата Аскера он объяснил давлением силовиков. Отец обвиняемых обратился в Правозащитный центр "Мемориал", заявив о невиновности своих детей в финансировании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", Аскер Хамуков был задержан 7 октября в Баксане вместе со своей беременной сестрой, которая на следующий день после задержания родила ребёнка, и супругой, которую отпустили из полиции уже вечером 7 октября. Хамуков заключен под стражу в Москве, его сестра оставлена под домашним арестом.

По версии следствия, фонд "Одно тело" через мессенджер Telegram собрал более шести миллионов рублей, которые переводились на нужды террористов в Сирии. Деньги собирались не только среди жителей Кабардино-Балкарии, но и Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Краснодарского и Ставропольского краев и других регионов России, утверждает следствие. Силовики отчитались о проведении более 90 обысков у тех, кого они сочли контрагентами обвиняемых. Против предполагаемых контрагентов также возбуждены уголовные дела о финансировании терроризма.

В деле Хамуковых есть показания одной из жертвователей, которая обвиняется по другому делу о финансировании терроризма. Она пошла на сделку со следствием и заявила на допросе, что Хамуковы финансировали запрещенную в России судом террористическую организацию "Исламское государство", сообщил адвокат Лианны Хамуковой Магомед Абубакаров. "Свидетельница рассказала, что переводила им 200 и 500 рублей. При этом не сказала, как и куда уходили собранные средства, хотя и назвала Аскербия и [его сестру] Лианну лицами, финансирующими террористическую деятельность", — отметил адвокат. Он уверен, что доверять этим показаниям нельзя.

Абубакаров также сообщил, что в материалах есть данные о том, что Хамуковым перечисляли деньги близкие фигурантов уголовных дел по статьям "Содействие террористической деятельности", "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" и "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем". "Да, в материалах есть информация о том, что на счета Хамуковых присылали деньги, но нет никаких данных о том, что они (Хамуковы. — Прим. "Кавказского узла") эти деньги куда-то переводили. К тому же они не могли контролировать, от кого к ним приходят переводы — перевести может любой", — пояснил адвокат.

Кроме того, следствие полагает, что Хамуковы передавали собранные деньги подозреваемым в терроризме и людям из их окружения, а также дагестанскому проповеднику Абу Умару Саситлинскому, со ссылкой на адвоката Магомеда Абубакарова сообщил сегодня на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал".

Исраил Ахмеднабиев, известный как Абу Умар Саситлинский, подозревается в создании террористического сообщества и организации финансирования терроризма через благотворительные фонды. Сам Абу Умар Саситлинский в декабре 2018 года отверг свою причастность к перечислению денег террористам. Ранее эксперт общественной организации Free Russia Foundation Денис Соколов подтвердил, что тот "действительно всегда занимался благотворительностью", и назвал "странной" версию следствия о финансировании проповедником терроризма. Следствие также утверждало, что с Саситлинским связан и дагестанский журналист Абдулмумин Гаджиев. Проповедник опроверг и эту информацию.

У Хамуковых есть семейные связи с боевиками

В протоколах допросов есть сведения и о семейных связях Хамуковых с боевиками. Брат Аскера и Лианны Ислам был убит в ходе спецоперации в январе 2014 года, а в мае 2014 года был убит боевик Астемир Бехрамов, первый муж Лианны Хамуковой. Второй муж Лианны, Руслан Амшуков, отбыл срок по делу о нападении на Нальчик в 2005 году, сообщил адвокат Магомед Абубакаров.

"Хамуковы утверждают, что на допросах не говорили о семейных связях. К тому же, причем здесь убитые в 2014 году брат и муж, если их обвиняют в другом преступлении? Вероятно, эти данные привели, чтобы создать Хамуковым определенный образ. Доказательств финансирования нет - вот и приходится выкручиваться", — заявил адвокат.

Атака боевиков на столицу Кабардино-Балкарии произошла 13 октября 2005 года, при этом погибли 35 силовиков и военнослужащих, 14 мирных жителей, а также 92 человека из числа нападавших. Задержанные участники нападения были осуждены в 2014 году, пятеро из них получили пожизненные сроки. Материалы о событиях октября 2005 года и их последствиях "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Дело о нападении на Нальчик". В мае 2014 года в Баксане проходила контртеррористическая операция, в ходе которой, по данным силовиков, были убиты четыре боевика.

Адвокат Рамзан Узуев обжаловал арест Хамукова, который настаивает на своей невиновности и требует дополнительно опросить его с участием адвоката, сообщил Магомед Абубакаров.

Лианна Хамукова также не признала своей вины, но подписала протоколы допросов, где говорится, что ее брат делал переводы Абу Умару Саситлинскому, а в 2014 году помогал боевикам продуктами и медикаментами. По мнению адвоката Магомеда Абубакарова, силовики вынудили Хамукову подтвердить эти показания, воспользовавшись ее состоянием после родов.

Отец обвиняемых Мухамед Хамуков обратился в Правозащитный центр "Мемориал". "Мой сын Аскербий занимается благотворительной деятельностью, а моя дочь Лианна помогает ему в этом. Они помогают малоимущим людям, многодетным семьям, то есть всем нуждающимся. Обвинение, что они якобы организовали финансирование террористической организации, — это наглая ложь и клевета. Я знаю своих детей. Да, они мусульмане, но они никогда не придерживались радикальных взглядов, не разделяли мусульман и христиан, они просто помогали нуждающимся людям", — заявил Мухамед Хамуков. В своем заявлении он указал, что силовики во время обыска использовали жену Аскера Хамукова Арину в качестве живого щита, говорится в публикации на сайте "Мемориала".

"Меня держали перед собой на случай, чтоб, если что, меня ударили первой. Заходили в дом, а я стояла впереди щита, они стояли сзади. С пистолетами, конечно", – подтвердила Арина Хамукова. Она отметила, что в день задержания, 7 октября, ее допрашивали до восьми часов вечера, не отпуская к пятимесячному ребенку. "Протоколы и обыска, и допроса нам не дали прочитать, копию не дали. Мне сказали: подпиши и уходи. Там не было ни одного вопроса, который мне задавали – они написали только то, что хотели", – рассказала Арина Хамукова. Она написала заявление об отказе от этих показаний, сообщили 20 октября "Кавказ.Реалии".

Информация о вооруженном конфликте на территории Кабардино-Балкарии собирается "Кавказским узлом" в хронике "Кабардино-Балкария: хроника взрывов, обстрелов и терактов".

Хамуковы известны в Баксане как благотворители

Баксанский стоматолог Артур Ашуев сообщил, что Хамуковы – "очень известные ребята в городе". "В городе знают, что "Одно тело" регулярно помогает 120 семьям и еще какому-то числу нуждающихся в Кабардино-Балкарии. Ничего худого про них не слышал – ни слова", – процитировала Ашуева 9 октября "Фонтанка".

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".