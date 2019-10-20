Около 25 зоозащитников провели акцию в Батайске

20 октября 2019, 04:10

Участники "Всероссийской акции в помощь и поддержку животных" в Батайске выразили протест против массового истребления бездомных животных и массовой вырубки деревьев в городских парках.

Согласованная с городской администрацией акция зоозащитников прошла 19 октября в Батайске на площади Ленина. Участие в ней приняло около 25 человек. Были также чиновники из администрации, передает присутствовавший на акции корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции зачитали резолюцию, а также предложили подписать обращение к правительству РФ.

"Мы хотим подписать резолюцию о защите прав животных и защите экологии нашей страны. Эти вопросы мы будем освещать, и все желающие смогут подписать этот документ, который затем отошлем в Москву, президенту нашей страны. Проблем очень много. У нас в Батайске нет приюта. Случаются нападения на людей, животные дичают. Если их отлавливают, то животные умирают в муках, потому что в России применяют адилин, который запрещен во многих странах мира", - сказала перед началом акции корреспонденту "Кавказского узла" координатор акции Евгения Павлова.

22 ноября 2016 года Анапский городской суд запретил администрации Анапы и ООО "Служба Бася" отлавливать и убивать безнадзорных животных с применением препарата "Адилин-Супер" и его аналогов. В ноябре 2018 года мэрия Новочеркасска расторгла договор с подрядчиком на отлов животных, который использовал для эвтаназии животных аналогичный препарат.

Еще один пункт резолюции касается проблемы вырубки лесов в России. Авторы, в частности, выступили за то, чтобы в стане возрождался институт лесничества, были увеличены зарплаты лесников и улучшены условия их труда. Авторы резолюции также предложили ввести запрет на вырубку и передачу в аренду мест, имеющих значение для хозяйственных и рекреационных целей.

"У нас в Батайске в Зеленом театре вырубили деревья и сделали пустую площадку для скейтеров. В парке был веревочный аттракцион. Его организаторы уехали, а крюки и доски, торчащие из деревьев, так и бросили", - привела пример вырубки парков корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Светлана.

Авторы резолюции предложили принять "качественные подзаконные акты к федеральному закону от 27 декабря 2012 года №498 об ответственном обращении с животными с привлечением зоозащитников", разработать требования к приютам и прояснить регламент работы общественных инспекторов, внести поправки в часть 2 статьи 20 УК РФ о снижении возраста для преступлений, связанных с животными, до 14 лет.

На акции было выдвинуто требование запретить использование животных в культурно-зрелищных мероприятиях, в частности, в передвижных цирках-шапито и контактных зоопарках, где их "реально мучают".

Участница акции Александра рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что накануне у нее произошла стычка с сотрудниками одного из контактных зоопарков.

"Я слышала и раньше о жестоком обращение с животными в контактных зоопарках, но в первый раз сама столкнулась с этим. Его организатор вызвал полицию, считая, что я мешаю посетителям общаться с животными... Животные сидят там в деревянных коробочках, по которым сотрудник зоопарка бьет ногой. Есть фото, видео этого происшествия. Я знаю [также], что животных нельзя трогать так много, как это происходит в таких зоопарках", - рассказала она.

Участники акции также обратили внимание на деятельность ветеринарных врачей, в частности отметили, что некоторые из них не имеют лицензий и допускают халатность при лечении животных.

"Мою кошку укусил клещ, и я обратилась к одному из местных ветеринаров... Он отнёсся к болезни моей кошки с прохладцей и назначил курс антибиотиков, но они не помогали. Тогда мне пришлось пойти в другую ветклинику, где на консилиуме врачей был поставлен совсем другой диагноз. Но время было упущено, моя кошка умерла", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Светлана Николаевна.

Участница акции, дипломированный геоэколог Анна призвала зоозащитников объединить усилия и создать полноценную организацию во всероссийском масштабе.

"В одиночку бороться сложно, почти невозможно... Я плачу, когда ничем не могу помочь животным. Многие из нас заболевают на нервной почве. Получается, что мы, как Дон Кихот, боремся с ветряными мельницами. Многие отчаиваются в своей деятельности, поэтому я говорю, что нужно объединяться, чтобы мы друг друга поддерживали в нашей борьбе", - сказала она.

Участники акции пришли на площадь со своими домашними животными, а также кормили бездомных собак принесенным из дома кормом.