Матери погибших солдат призвали Пашиняна ускорить выплаты компенсаций

18 октября 2019, 14:28

Родственницы погибших в мирное время военных потребовали на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выплатить им такие же компенсации, как и жертвам беспорядков 2008 года. Выплаты планируется начать через несколько месяцев, заверил премьер.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября более 30 родственников погибших в мирное время солдат провели в Ереване акцию протеста с требованием выплаты единовременных компенсаций, аналогичных тем, что положены жертвам событий 1-2 марта 2008 года. Премьер-министр Никол Пашинян пообещал постепенно решить их проблему.

8 августа правительство Армении утвердило размер компенсаций жертвам разгона манифестантов 1-2 марта 2008 года. Согласно решению, правопреемники погибших получат по 30 миллионов драмов (около 63 тысяч долларов), получившие тяжкие и средние увечья – по 15 миллионов драмов (свыше 31,5 тысячи долларов) и 5 миллионов драмов (около 10,5 тысячи долларов) соответственно.

Премьер-министр Никол Пашинян 17 октября принял матерей военнослужащих, погибших в мирное время. Встреча транслировалась в прямом эфире на официальной странице премьера в Facebook, передал корреспондент "Кавказского узла".

Родные погибших солдат потребовали выделить им компенсацию, аналогичную выплатам, которые правительство утвердило правопреемникам жертв событий 1-2 марта 2008 года. В частности, председатель координационного совета общественной организации "Солдат" Маргарита Хачатрян назвала несправедливым избирательный подход властей. "Наше требование заключается в том, чтобы всем выделялись равные суммы", - сказала Хачатрян.

Вопрос компенсаций семьям погибших будет решен постепенно, вновь озвучил позицию властей Никол Пашинян. "Расширяется круг бенефициаров (получателей платежей) фонда страхования военнослужащих. С января 2020 года фонд начнет выплачивать семьям военнослужащих, погибших при несении службы или получивших инвалидность I и II степени c 1998 года", - подчеркнул на встрече премьер.

Также, по его словам, обсуждается вопрос компенсации погибшим не только на боевом дежурстве, но и при артобстреле в тылу или по пути на боевое дежурство. "Моя просьба – подождать еще полтора года, а может и меньше, для решения проблем, накопившихся за десятилетия", - сказал Никол Пашинян.

Встреча с Николом Пашиняном не дала нужного результата, матерям погибших предложили обсудить возможные варианты решения с помощником премьера Суреном Гамбаряном, сообщила после встречи Сатик Хлгатян, чей муж погиб во время боев в Нагорном Карабахе.

Матери и вдовы погибших не пользуются какими-либо привилегиями, посетовала женщина. "Нам выдали справку, подтверждающую гибель [родственника] при защите границ. Но на нас не распространяются социальные гарантии. Когда обращаемся за господдержкой для лечения, Минобороны дает нам направление, но приходится ждать месяцами в очереди", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Сатик Хлгатян.

Она также выразила недовольство принципом выплаты компенсаций из фонда страхования военнослужащих. "Выплаты полагаются только семьям тех военнослужащих, кто погиб на боевом посту или стал инвалидом при несении боевого дежурства. Избирательный подход несправедлив. Не должно быть разницы, погиб солдат от пули противника, подорвался на мине или при аварии", - убеждена участница встречи.

Мать погибшего при взрыве гранаты Гранта Мангасаряна Нуне Акобян также считает, что власти обязаны уделять одинаковое внимание семьям всех погибших солдат. "При каких обстоятельствах бы не погиб солдат, он погиб, исполняя служебный долг. Наши дети и мужья погибли, защищая страну. И если правопреемникам жертв 1 марта оказывают финансовое содействие, то и нас не должны игнорировать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

1-2 марта 2008 года в столкновениях демонстрантов с полицией погибли 10 человек и более 250 получили ранения, говорится в материале "Бунт в Армении. 10 лет спустя", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".