Ростовский облсуд оставил в силе приговор чиновнице Минтруда

17 октября 2019, 19:53

Приговор руководителю одного из отделов министерства труда Ростовской области Нелли Вартанян, осужденной на семь лет лишения свободы, оставлен без изменений, постановил сегодня Ростовский областной суд.

Как писал "Кавказский узел", в мае суд приговорил к семи годам колонии руководителя одного из отделов министерства труда Ростовской области Нелли Вартанян, признав ее виновной в получении крупной взятки за победу компании в аукционах. Также ей был назначен штраф в размере 1,6 миллиона рублей.

Вартанян не согласилась с приговором и обжаловала его. "Приговор по данному делу оставлен без изменений", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Ростовского облсуда.

Санкции статьи (п."в" ч.5 ст.290 УК России), по которой была признана виновной Вартанян, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Нелли Вартанян и ее представителей относительно приговора.

Напомним, по версии следствия, начальник отдела по делам инвалидов Минтруда помогала побеждать коммерческой организации в аукционах на проведение капремонта по программе "Доступная среда". Директор организации установил в квартире чиновницы мебель почти на полмиллиона рублей, а также передал ей 50 тысяч рублей за содействие в заключении контрактов, сообщила Генпрокуратура 21 мая.