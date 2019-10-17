17 октября 2019, 19:53
Ростовский облсуд оставил в силе приговор чиновнице Минтруда
Приговор руководителю одного из отделов министерства труда Ростовской области Нелли Вартанян, осужденной на семь лет лишения свободы, оставлен без изменений, постановил сегодня Ростовский областной суд.
Как писал "Кавказский узел", в мае суд приговорил к семи годам колонии руководителя одного из отделов министерства труда Ростовской области Нелли Вартанян, признав ее виновной в получении крупной взятки за победу компании в аукционах. Также ей был назначен штраф в размере 1,6 миллиона рублей.
Вартанян не согласилась с приговором и обжаловала его. "Приговор по данному делу оставлен без изменений", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Ростовского облсуда.
Санкции статьи (п."в" ч.5 ст.290 УК России), по которой была признана виновной Вартанян, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.
"Кавказский узел" не располагает комментариями Нелли Вартанян и ее представителей относительно приговора.
Напомним, по версии следствия, начальник отдела по делам инвалидов Минтруда помогала побеждать коммерческой организации в аукционах на проведение капремонта по программе "Доступная среда". Директор организации установил в квартире чиновницы мебель почти на полмиллиона рублей, а также передал ей 50 тысяч рублей за содействие в заключении контрактов, сообщила Генпрокуратура 21 мая.
Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"