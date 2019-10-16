Кубанские экологи добились отмены штрафа за сотрудничество с "Открытой Россией"*

16 октября 2019, 10:47

Кассационная инстанция отменила решение суда оштрафовать "Экологическую вахту по Северному Кавказу" на 80 тысяч рублей за причастность к "нежелательной организации".

Как писал "Кавказский узел", в апреле Майкопский горсуд оштрафовал на 80 тысяч рублей организацию "Экологическая вахта по Северному Кавказу" за причастность к деятельности "Открытой России"*. Нарушение закона суд увидел в том, что экоактивисты размещали в блогах на сайте "нежелательной организации" свои тексты, а на собственных ресурсах - публикации с ее логотипом.

Верховный суд Адыгеи отменил решение суда оштрафовать "Эковахту" на 80 тысяч рублей за причастность к "нежелательной организации", сообщил 15 октября на своей странице в Facebook координатор "Эковахты" Андрей Рудомаха.

Решение кассационная инстанция приняла 10 октября, уточняется в сообщении, размещенном 15 октября на сайте "Экологической вахты по Северному Кавказу". "Постановление [о штрафе] отменено полностью с прекращением производства по делу", - говорится в сообщении.

Деятельность "Эковахты" ущемляет интересы "большого круга высокопоставленных лиц", прокомментировал решение суда Андрей Рудомаха. "["Эковахта"] все время в обороне, отбиваясь от нападок, организуемых этими лицами через их возможности и связи. Одну из таких нападок мы отбили", - приводит сегодня его слова "Кавказ.Реалии".

Напомним, что 30 июля силовики провели обыск в офисе "Эковахты". Активисты связали обыски с уголовным делом о сотрудничестве члена "Эковахты" Александра Савельева с "нежелательной организацией". Сам Савельев пояснил, что в качестве журналиста сотрудничает со СМИ "МБХ медиа", которое силовики считают проектом "Открытой России"*.

В составленном Минюстом списке "нежелательных организаций" значатся две британские организации со схожими названиями: Open Russia Civic Movement, Open Russia* (общественное сетевое движение "Открытая Россия"*) и OR (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия"*) (с 8 ноября 2018 года – Human Rights Project Management). По состоянию на 23 декабря 2018 года, в России официально зарегистрирована межрегиональная общественная организация "Открытая Россия"*, следует из данных сайта Минюста. На конференции "Открытой России"*, прошедшей в Риге 30-31 марта, было принято решение о ликвидации движения в России.

Никто из членов "Эковахты", кроме Александра Савельева, не имеет отношения к "Открытой России"*, заявил ранее Андрей Рудомаха. По его мнению, силовики пытаются "сформировать негативный образ" организации экологов. "Якобы мы занимаемся политической деятельностью, к которой мы никогда не имели отношения", - сообщил эколог, уточнив, что сюжет об обыске в "Эковахте" был показан по одному из центральных телеканалов, и в сюжете шла речь об антигосударственной деятельности организации.

Материалы о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.