Четыре участника пикета у представительства Чечни освобождены в Москве

Как писал " Кавказский узел ", 11 октября девять ЛГБТ-активистов провели пикет у здания полномочного представительства Чечни в Москве. Они потребовали расследовать убийства и пытки геев в Чечне . Всех участников акции задержали. Вместе с девятью пикетчиками оказались задержаны двое активистов прокремлевского Национально-освободительного движения, но их сразу отпустили.

Активистов, которые призвали расследовать убийства и пытки геев в Чечне, обвинили в нарушении порядка публичного мероприятия.

Четверо активистов московского отделения ЛГБТ-инициативы «Action!» отпущены из Мещанского ОВД после пикета в защиту чеченских гомосексуалов. Всем им вменяется нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия (ч.5 ст.20.2 КоАП РФ), сообщила активистка Анастасия Резюк корреспонденту «Кавказского узла».



Еще пять активистов по состоянию на в 23.00 мск 11 октября оставались в отделе полиции. По словам Резюк, на них тоже оформляют протоколы об административном правонарушении.

«Силовики не представились, держали в автозаке более 4 часов на холоде, применяли физическую силу и угрожали. Четверых отпустили с протоколами, остальные сидят в отделении, нас оформляют. Среди задержанных журналистов не было», - сообщила Резюк.

На сайте главного управления МВД по Москве по состоянию на 00.50 мск 12 октября нет информации о задержанных возле постпредства Чечни.