Девять ЛГБТ-активистов задержаны на пикете у представительства Чечни в Москве

11 октября 2019, 19:48

Участники сегодняшнего пикета в российской столице потребовали расследовать убийства и пытки геев в Чечне. Девять ЛГБТ-активистов были доставлены в отделение полиции.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2019 года стало известно об очередной волне преследования геев в Чечне. С конца декабря 2018 года в республике были задержаны около 40 человек за их предполагаемую или реальную сексуальную ориентацию, два человека были убиты, заявила 14 января "Российская ЛГБТ-сеть". У международных организаций нет эффективных рычагов влияния на Россию в связи с нарушениями прав человека в Чечне, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

В 2017 году о преследованиях геев в Чечне писала "Новая газета", эти публикации вызвали острую реакцию властей республики, заявивших, что в Чечне вообще нет гомосексуалов. На встрече с Владимиром Путиным Рамзан Кадыров назвал эти материалы провокацией, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль доверяет словам Кадырова.

В Москве возле представительства Чечни задержали десять человек - участников пикета в поддержку ЛГБТ и людей, находившихся рядом, сообщила участница ЛГБТ-инициативы Action! Анастасия Резюк. Затем там же была задержана активистка Полина Симоненко, которую, как и остальных, отвезли в отделение полиции. По словам одной из задержанных, двое из доставленных в полицию оказались активистами прокремлевского Национально-освободительного движения и сразу были отпущены.

Трое из задержанных ЛГБТ-активистов поочередно держали плакат с тектсом "В Чечне убивают и пытают геев. Где уголовные дела?", а также раздавали прохожим брошюры о международном Дне каминг-аута, информировало "ОВД-инфо".

На фото с акции у представительства Чечни, опубликованном на странице "ЛГБТ-инициативы" в соцсети "ВКонтакте", активистка держит плакат с надписью "Меня убьют в моей стране. За что - вы догадайтесь сами. За мной придут в моей стране. Сперва за мной, потом за вами". В публикации отмечается, что пикет проводится в День каминг-аута.

Международный День каминг-аута отмечается с 11 октября 1987 года, когда более 500 тысяч демонстрантов прошли по улицам Вашингтона, требуя равных прав для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Каминг-аут - это добровольное объявление человеком о принадлежности к ЛГБТ-сообществу, говорится в публикации от 11 октября 2017 года на странице ЛГБТ-организации "Лабрис" в Facebook.

Получить комментарий в дежурной части ОВД, сотрудники которого задержали активистов, корреспонденту "Кавказского узла" не удалось. На сайте УМВД Москвы к 19.48 мск 11 октяьря не появилось информации о задержаниях активистов у здания представительства Чечни.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет", посвященная преследованию представителей ЛГБТ в республике. О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Новости о задержаниях и арестах активистов "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов".