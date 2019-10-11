"Эковахта" потребовала запретить строительство дороги через "Западный Кавказ"

11 октября 2019, 04:14

Верховный суд Адыгеи счел обоснованным иск активистов "Экологической вахты по Северному Кавказу" о запрете строительства дороги пр территории природного памятника "Верховье рек Пшеха и Пшехашха".

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2015 года российские и международные экологические организации обратились в ЮНЕСКО с письмом, заявив об угрозе для объекта Всемирного наследия "Западный Кавказ" из-за планов по строительству горнолыжных курортов рядом с его границами. В 2017 году экологи призвали Комитет всемирного наследия провести инспекцию "Западного Кавказа".

Природный парк "Большой Тхач" в Адыгее, памятники природы "Хребет Буйный", "Верховье реки Цице", "Верховье рек Пшеха и Пшехашха", Кавказский государственный природный биосферный заповедник, располагающиеся на плато Лагонаки, и его буферная зона были признаны ЮНЕСКО объектом Всемирного природного наследия "Западный Кавказ" в 1999 году.

"Экологическая вахта по Северному Кавказу" требует запретить строительство автомобильной дороги на горнолыжный курорт "Лунная Поляна" по территории объекта Всемирного природного наследия "Западный Кавказ". Майкопский горсуд в июле отказался рассматривать иск экологов, но Верховный суд Адыгеи согласился с их аргументами и постановил принять иск, сообщил 10 октября руководитель организации Андрей Рудомаха.

"Судья Верховного суда Республики Адыгея Назырбий Боджоков отменил определение Майкопского горсуда и вернул дело в суд первой инстанции для решения вопроса о принятии искового заявления к производству. "Экологическая вахта по Северному Кавказу" уже больше 10 лет осуществляет общественный контроль за строительством дороги, ведущей к так называемому "полигону научного центра "Биосфера", под вывеской которого маскируется элитный горнолыжный курорт "Лунная Поляна", - написал активист на своей странице в Facebook.

В своем иске "Эковахта" требовала запретить строительство дороги "до получения положительного заключения государственной экологической экспертизы" по ее проекту. Ответчиком по иску выступает Управление лесами Адыгеи.

По информации Рудомахи, курорт "Лунная Поляна" строится на участке в пределах "Западного Кавказа", неправомерно выведенном из состава Кавказского заповедника.

В 2009 году активистам удалось остановить строительство дороги к "Лунной поляне" - экологи организовали общественную кампанию и после визита миссии Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО работы прекратились. Однако в 2018 году, строительство дороги "возобновилось без какой-либо разрешительной документации" - рабочие восстановили участок до Водопадной поляны, построенный ее в 2008-2009 годах, и проложили новый отрезок до западного склона горы Фишт, говорится в публикации активиста.

На сайте "Эковахты" опубликованы фотографии строящейся дороги, сделанные во время инспекции экологов. На снимках видны сама дорога, которая разрезала лес и горный склон, тяжелая техника, знаки, запрещающие проход на территорию стройки, а также база строителей - больше десятка вагончиков-времянок.

Как отмечает Рудомаха, теперь строящуюся дорогу объявили "противопожарным проездом", и государственные органы, к которым обращались экологи, никак не отреагировали на факт проведения работ на территории памятника природы.

На сайте Верховного суда Адыгеи опубликовано апелляционное определение по жалобе "Эковахты", датированное 17 сентября. "Материал возвратить в Майкопский городской суд Республики Адыгея для решения вопроса о принятии искового заявления к производству", - говорится в нем.

Определение ВС Адыгеи "по неизвестной причине не было направлено в адрес организации" и не появлялось на сайте суда, поэтому "долгое время не было известно о содержательной части" принятого решения, отмечает пресс-служба "Эковахты по Северному Кавказу". Документ опубликовали на сайте суда только после заявления экологов с просьбой опубликовать его.

"Теперь Майкопский городской суд должен принять иск "Экологической вахты" о запрете строительства дороги на "Лунную Поляну" к производству. Однако на сайте Майкопского горсуда, несмотря на то, что прошло уже больше трех недель после принятия Верховным судом Адыгеи соответствующего решения, информации о рассмотрении данного дела пока не появилось", - отмечается в сообщении организации от 10 октября.