Суд в Дагестане оставил под арестом четырех Свидетелей Иеговы*

10 октября 2019, 16:15

Верховный суд Дагестана отказал в удовлетворении жалобы четырех Свидетелей Иеговы*, оспоривших свое заключение под стражу до 27 ноября. Обвиняемые в экстремизме заявили, что следствие не представило доказательств их вины, и потребовали освобождения.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 июня после обысков в четырех городах Дагестана, силовики поместили под стражу Свидетелей Иеговы* Арсена Абдуллаева, Марию Карпову, Антона Дергалева и Марата Абдулгалимова. 24 сентября срок их ареста был продлен на два месяца, это решение было обжаловано. Обвинения в экстремизме предъявлены миролюбивым и законопослушным людям, указали родные и друзья арестованных. Запрет Свидетелей Иеговы* как религиозной организации не является основанием для преследования за веру, но силовики это игнорируют, заявил адвокат Максим Первунин.

Обвиняемые считают уголовное преследование гонением за веру. На суде 17 августа Арсен Абдуллаев рассказал, что сотрудники одной из силовых структур угрожали задержать родных в случае его отказа дать признательные показания.

Постановление Советского районного суда Махачкалы о продлении срока ареста до 27 ноября четырех дагестанских Свидетелей Иеговы* оставлено сегодня в силе, сообщил корреспондент «Кавказского узла», побывавший на процессе. Заседание Верховного суда республики продлилось чуть меньше четырех часов.

Суд отказался освободить обвиняемых в экстремизме Арсена Абдуллаева, Марию Карпову, Антона Дергалева и Марата Абдугалимова, которые посчитали свой арест незаконным и необоснованным. В апелляционной жалобе арестованные просили вышестоящую инстанцию отменить постановление суда первой инстанции и избрать в их отношение иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В суде обвиняемые заявили, что решение об их аресте было принято на основе «голословных утверждений следователя, который не предоставил в суд доказательств».

С этой позицией не согласился прокурор, который заявил, что «весь необходимый порядок был соблюден», и просил суд отказать в удовлетворении поданных апелляционных жалоб, передал корреспондент «Кавказского узла». Суд поддержал сторону обвинения и оставил четверых Свидетелей Иеговы* под арестом.

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требование Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы были внесены в перечень запрещенных организаций, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

На сайте Верховного суда Дагестана на 16.05 мск сегодня нет сведений о вынесении решения по делу четырех Свидетелей Иеговы*.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.