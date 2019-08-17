Задержанный в Дагестане Свидетель Иеговы* заявил суду о давлении силовиков

17 августа 2019, 15:29

Свидетели Иеговы* из разных регионов России приехали на суд в Махачкалу, чтобы поддержать верующих, обвиняемых в причастности к экстремистской организации. Сотрудники одной из силовых структур угрожали задержать родных в случае непризнания вины, заявил один из обвиняемых Арсен Абдуллаев.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня в четырех городах Дагестана прошли обыски. Силовики задержали Свидетелей Иеговы* Арсена Абдуллаева, Марию Карпову, Антона Дергалева и Марата Абдугалимова. С 3 июня они находятся под стражей. Все четверо обвиняемых назвали уголовное преследование гонениями за веру и обжаловали продление ареста до 27 сентября. Верховный суд Дагестана 15 августа оставил в силе арест Марата Абдулгалимова, а 16 августа отказался смягчить меру пресечения и трем другим верующим.

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требование Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы были внесены в перечень запрещенных организаций, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной в "Справочнике" "Кавказского узла".

Арестованные верующие рассказали о поддержке своих сторонников

На рассмотрение апелляционной жалобы на арест Арсена Абдуллаева, Марии Карповой и Антона Дергалева пришли порядка 70 человек. Жалобы обвиняемых рассматривались тремя разными судьями в двух залах судебных заседаний. Поэтому все, кто пришел на процессы, смогли зайти и занять место в одном из этих залов, передает присутствовавший в суде корреспондент "Кавказского узла".

Адвокаты, с которыми у обвиняемых заключено соглашение, не смогли принять участия в заседании суда, так как были заняты в других процессах за пределами республики. Так как апелляционные жалобы должны быть рассмотрены судом в трехдневный срок после поступления материалов, суд предоставил арестованным государственного защитника. Сами обвиняемые в зал суда доставлены не были, они принимали участие в процессах по видеоконференцсвязи.

Пока государственный защитник знакомился с материалами, присутствовавшие могли поговорить по видеосвязи с обвиняемыми. Арсен Абдуллаев, Антон Дергалев и Мария Карпова в разговоре со своими родственниками и друзьями успокаивали их, отмечая, что у них все в порядке, и нет повода для переживаний.

На вопрос о том, что им передать, они просили обычные продукты питания и юридическую литературу. Обвиняемые также рассказали, что чувствуют поддержку своих сторонников, а также сообщили, что получают большое количество писем из разных уголков страны. Так, Абдуллаев рассказал, что получил порядка 200 писем - от Камчатки до Владивостока, а Дергалев заявил, что письма приходят и из-за границы – Болгарии, Германии и других стран. Одна из знакомых Дергалева, по его словам, поблагодарила "за смелость, мужество и стойкость".

Сами обвиняемые старались держаться спокойно, периодически шутили в беседе с родными. При этом никому из присутствовавших приставы не давали сфотографировать монитор, на который выводилось изображение из камеры СИЗО.

Госзащитник согласился с доводами Антона Дергалева о том, что его можно отпустить из-под ареста

Доводы, указанные в апелляционной жалобе всех трех задержанных, были практически одинаковыми. В них говорилось, что они не собираются скрываться от следствия, препятствовать расследованию, оказывать давление на свидетелей, которых, по их словам, "в деле вообще даже нет". Они отмечали, что являются законопослушными гражданами, никогда не нарушали закон и под стражей находятся только потому, что являются Свидетелями Иеговы*, то есть верующими людьми. Они также указали, что следователь не предоставил суду никаких сведений, которые бы могли служить доказательством их причастности к экстремизму.

Первым была рассмотрена жалоба Антона Дергалева. Председательствующий Абдулнасир Гимбатов призвал всех соблюдать тишину в зале и не мешать выступлению участников процесса.

Антон Дергалев в своем выступлении заявил, что подал апелляцию, так как "надеется найти справедливость в Верховном суде" и считает свои права нарушенными. "Никаких оснований заключать под стражу не было. Я никуда не собираюсь скрываться, у меня есть жилье и работа. Я уважаю закон и власть, как говорит Библия. Библия - мой ориентир в поведении. Я живу по прописанным в ней принципам", - сказал он.

Что касается обвинений, Дергалев отметил, что следователь привлек его к делу только потому, что верующий присутствовал на религиозных мероприятиях. «Это не может быть причиной для задержания. Так можно любого верующего человека привлечь. В моем случае следователь подменил понятие "свободы вероисповедания" на "осуществление преступной деятельности", - отметил он.

Дергалев добавил, что за время нахождения под стражей он ни разу не получал замечаний, ведет правильный образ жизни и поэтому попросил перевести его под домашний арест.

Государственный защитник поддержала апелляционную жалобу своего доверителя и пояснила, что следователь, утверждая, что Дергалев может скрыться или воспрепятствовать следствию, не представил никаких доказательств этому.

Однако прокурор не согласился с этими доводами. По его мнению, Советский райсуд Махачкалы правильно оценил материалы и принял обоснованное решение. Прокурор обратил внимание, что Дергалев обвиняется в тяжком преступлении, а также на то, что "по данному уголовному делу необходимо провести еще ряд процессуальных действий, которые требуют времени".

По итогам рассмотрения судья постановил отказать в удовлетворении жалобы и оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Марию Карпову суд отказался отпустить, несмотря на ее заявление о смерти отца

Жалобу Марии Карповой рассмотрел судья Тимур Гаджимагомедов. Карпова попросила председательствующего перевести ее под домашний арест, так как не представляет угрозу для общества.

"Мои религиозные взгляды противоречат применению насилия. Я не занималась преступной деятельностью и не собираюсь никуда убегать или же давить на кого-либо", - заявила Мария Карпова.

Она добавила также, что получает много писем со словами поддержки и пересказала одну из историй, которую ей прислали. "В 1951 году с Украины в Сибирь была выслана семейная пара с детьми. Они жили в холоде, но эти люди не обозлились, они сохранили миролюбивое отношение к людям. В последующем они были реабилитированы, и им платили пенсию. И мне сейчас непонятно, почему одних реабилитируют и платят им деньги, а других делают новыми жертвами", - сказала обвиняемая.

Прокурор заявил, что меру пресечения можно изменить в случае, если отпадут основания, согласно которым она была избрана, или же у задержанного будет выявлено тяжкое заболевание, которое не позволяет содержать его под стражей. "Но таких доводов на сегодняшнем заседании приведено не было. Соответственно, законных оснований для принятия решения [об изменении меры пресечения] не имеется", - сказал прокурор.

В прениях Карпова рассказала, что у нее в семье случилось горе - 14 августа умер тяжелобольной отец. "У меня горе. Моя мама нуждается в поддержке", - заявила она и добавила, что надеется на справедливое решение суда.

Но председательствующий постановил отказать в удовлетворении жалобы Марии Карповой.

Арсен Абдуллаев рассказал об угрозах силовиков арестовать его родных в случае непризнания вины

Последней была рассмотрена жалоба Арсена Абдуллаева. Вел заседание председательствующий судья Абдулнасир Асхабов.

Арсен Абдуллаев попросил у судьи предоставить ему достаточно времени, чтобы он смог полностью высказаться, на что председательствующий ответил, что ему будет предоставлено столько времени, сколько потребуется.

Абдуллаев начал свое выступление с того, что за все время, пока он находится под стражей, сталкивается с "абсолютным предубеждением и предвзятостью". "Но я не унываю, потому что на подобных судебных заседаниях судьи и прокуроры знакомятся с верующими людьми", - отметил Арсен Абдуллаев.

По его словам, он уже 20 лет является Свидетелем Иеговы* и никогда не совершал преступлений. "Мы не берем в руки оружие. Проявление вражды, ненависти и насилия не соответствует нашим религиозным взглядам. Я всегда говорил о добре и любви. Не подстрекал к ненависти. Единственная причина моего нахождения здесь – моя вера, основанная на Библии", – сказал Абдуллаев.

Он также напомнил, что религия Свидетелей Иеговы* не запрещена, и представители Российской Федерации неоднократно об этом говорили с международных трибун. "Если это так, то почему я здесь нахожусь? У следствия нет обоснованных подозрений", - добавил Арсен Абдуллаев.

По его словам, при избрании ему меры пресечения и ее продлении использовались стереотипные формулировки – "тяжесть обвинения", "пытается скрыться", "будет оказывать давление". "В материалах дела же не содержится никакой информации о моей преступной деятельности", - отметил Арсен Абдуллаев.

Он также заявил, что на него 6 августа было оказано давление сотрудниками одной из силовых структур, которые вывозили его в здание своего ведомства. «Я там был без адвоката. На меня стали давить, чтобы я дал признательные показания. В случае отказа мне пригрозили, что в СИЗО окажутся мои жена и сын. Это все вызвало ухудшение моего здоровья. У меня поднялось давление, и пришлось оказывать медицинскую помощь", - заявил суду обвиняемый.

По его словам, за три месяца ему так и не дали ни одного свидания с женой, матерью и сыном. "Следователь это объяснял тем, что якобы я через сына смогу оказывать давление на свидетелей. На свидетелей, которых даже нет в материалах дела", - подчеркнул Арсен Абдуллаев.

Он выразил надежду, что Верховный суд Дагестана будет рассматривать его жалобу беспристрастно.

После того как прокурор высказался против удовлетворения жалобы, Абдуллаев попытался задать вопрос прокурору: "В чем моя вина в экстремизме?". Однако судья сообщил, что прокурор на вопросы не отвечает, и его вопрос не касается рассматриваемого дела, а также рекомендовал задать этот вопрос следователю.

В своем последнем слове Абдуллаев заверил суд, что заинтересован в сохранении и очищении своего доброго имени. "Поэтому я буду активно принимать участие в этом процессе. Не собираюсь никуда сбегать. Так как репутация для меня имеет большее значение, чем личные моменты", - рассказал Арсен Абдуллаев.

Завершив рассмотрение жалобы, судья удалился в совещательную комнату. Вернувшись, он зачитал постановление, согласно которому жалоба была оставлена без удовлетворения.

В суд поддержать арестованных приехали Свидетели Иеговы* из разных регионов России и Южной Осетии

Среди тех, кто пришел 16 августа на процесс в качестве наблюдателя, были Свидетели Иеговы*, которые проживают в других субъектах России, а также один житель Южной Осетии. Они рассказали корреспонденту "Кавказского узла", почему приехали на процесс.

"Приехали пять человек из Северной Осетии. Мы хорошо знаем всех задержанных в Дагестане. Сейчас многие в России находятся в такой ситуации, и поэтому им необходимо оказать эмоциональную поддержку. Все обвинения необоснованные. Мы живем по Библии", - рассказал житель Северной Осетии Спартак Гайтов.

С ним согласен и Гасан из Нальчика. "Каждый из нас может оказаться в любое время в такой ситуации. Это все несправедливо. И пока есть возможность, мы будем оказывать поддержку", - отметил Гасан.

Борис, приехавший в Махачкалу из Южной Осетии, назвал арестованных своими друзьями. "Я всегда любил и люблю справедливость. И я всегда за нее. Все задержанные сегодня – это мои друзья. И им сейчас нужна поддержка", - подчеркнул Борис.

11 декабря 2018 года на заседании Совета по правам человека, стенограмма которого была опубликована на сайте Кремля, президент России Владимир Путин пообещал "внимательно разобраться" с причислением Свидетелей Иеговы* к экстремистским организациям. Несмотря на это обещание, репрессии только усиливаются, указал в мае представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы"* Ярослав Сивульский.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.