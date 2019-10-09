09 октября 2019, 21:20

Житель Дагестана обвинен в распространении детской порнографии

Передано в суд дело жителя Кизилюртовского района, обвиняемого в насильственных сексуальных действиях и распространении порнографии после переписки с восьмилетней девочкой в соцсети.

По данным следствия, в сентябре 2018 года обвиняемый переписывался с девочкой на сексуальные темы и убедил ее прислать ему фотографии в обнаженном виде. "Кроме этого, обвиняемый отправил ей фотографии с порнографическими изображениями несовершеннолетних посредством электронного сообщении в социальной сети", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Мужчина обвинен по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и п. "а" ч. 2 ст. 242.1 УК России (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Санкции статей - до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле житель Дагестана получил 13 лет колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении семилетней девочки. 

Примечание:

"Избиение ребенка в детдоме Каспийска обернулось уголовным делом", "Уволен судимый за насилие учитель школы в Дагестане", "Дагестанец осужден на 18 лет за насилие над своими детьми".

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