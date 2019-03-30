Избиение ребенка в детдоме Каспийска обернулось уголовным делом

30 марта 2019, 12:11

Бывшая воспитательница детдома в Каспийске заподозрена в избиении воспитанника, сообщили 29 марта следователи.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта Следком начал доследственную проверку видео избиения ребенка воспитателем детского дома Каспийска, после того как оно было показано в эфире одного из федеральных телеканалов. Воспитатель была уволена, однако прокуратура нашла в этом нарушение законодательства.

На видео, размещенном 3 марта в группе "Голос Дагестана" в Instagram, видно, как женщина бьет мальчика по голове в коридоре. При этом проходящие мимо них люди и стоящая рядом женщина не обращают на это внимания. Ребенок вжимается в угол и получает еще один удар, а затем раздевается до трусов. Женщина указывает ему, куда идти, и он исчезает из кадра с одеждой в руках.

По версии следствия, 8 февраля воспитатель детдома Каспийска, недовольная поведением 9-летнего воспитанника, ударила ребенка по голове. Огласка инцидента привела к возбуждению уголовного дела против бывшего воспитателя учреждения. Подозреваемой вменяется статья 156 УК России, говорится в сообщении на сайте дагестанского управления СКР 29 марта.

Ст. 156 УК РФ (ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего педагогом) предусматривает до трех лет лишения свободы.

Ранее «Кавказский узел» писал, что директор детдома Каспийска заверил, что избитый педагогом воспитанник не получил травм. При этом детский омбудсмен Дагестана посетовала, что жалобы на избиения детей в образовательных учреждениях республики поступают "постоянно". Психологи объяснили насилие над детьми незнанием правил педагогики.