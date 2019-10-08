Силовики публично отчитали двух жителей Чечни за сообщения в соцсетях

08 октября 2019, 11:48

Сообщения в соцсетях о похищении ребенка в Курчалое стали поводом для "разъяснительной беседы" с двумя местными жителями в здании отдела полиции. Пользователи Instagram раскритиковали силовиков за публичное порицание.

Видео, озаглавленное «Задержаны за распространение сплетен» размещено сегодня ночью в Instagram-паблике "Чечня лайф", насчитывающем 315 тысяч подписчиков.

В ролике продолжительностью около минуты показаны двое молодых мужчин, которых отчитывает сидящий за столом старший лейтенант полиции. "В Курчалое ребенка украли... сплетни. Ты видел, чтобы в Курчалое кто-то ребенка украл? В этой республике никогда детей не воровали. В этой республике не дают распространять сплетни. За этот район, за улицу, какие-то люди отвечают. [...] Тех, кто распространяет сплетни, я останавливал и останавливаю. Раньше женщины сплетни распространяли, теперь мужчины это делают", – заявил на видео, обращаясь к задержанным, офицер полиции, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Автор публикации в Instagram пояснил, что аудиозапись сообщения о похищении ребенка "быстро распространилась в социальной сети". "Начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району сам лично встретился с героем очередной сплетни", - говорится в аннотации к видео.

Поводом для разбирательства в РОВД стала распространенная в соцсетях информация о похищении ребенка в Курчалое, подтвердил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД по Чечне.

"Сообщение вызвало панику. Проведенная проверка показала, что это не соответствует действительности. Распространившие эту информацию лица были установлены, доставлены в отдел полиции, где с ними проведена разъяснительная беседа", - рассказал представитель МВД, уточнив, что ОВД Курчалоевского района возглавляет старший лейтенант полиции Рустам Агуев.

Пользователи соцсети сочли избыточным публичное порицание за посты

Публикация в Instagram набрала к 11.45 мск больше 23,6 тысячи просмотров, под ней опубликовано 94 комментария, большинство из них на чеченском языке. Часть пользователей, оставивших комментарии на русском языке, осудили распространение сплетен, а некоторые выразили возмущение реакцией силовиков на сообщения в соцсетях.

"Таких много, к сожалению, но это не повод показывать их в эфире, можно было им просто объяснить и все", - написал, в частности, _amlna__kalimatova06.

"Ладно, он по глупости, не проверив инфо, попытался помочь в поисках якобы потерянного ребёнка, но почему его так с позором показывать", - согласился b1abuuu_95.

Аналогичное мнение высказала жительница Грозного Мадина. "Понятно, что такие вещи надо пресекать. Но не обязательно выставлять это на весь мир. Зачем людей позорить, оскорблять и прилюдно унижать?" – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что сообщения жителей Чечни в соцсетях и мессенджерах не раз становились поводом для публичных порицаний. Так, 5 августа 2018 года жительница Грозненского района, которая сообщила в WhatsApp о попытке похищения ребенка на улице, в эфире ЧГТРК "Грозный" объяснила свой поступок "эмоциями". 14 сентября того же года в аналогичной ситуации публичные извинения в телеэфире принесла жительница Гудермесского района.

В ноябре 2018 года житель села Автуры в эфире ЧГТРК "Грозный" назвал ошибкой публикацию в мессенджере своего видеоролика с критикой работников местного медучреждения.

Публичные извинения нередко следуют и за обращениями к Рамзану Кадырову с просьбой о помощи. В частности, в июле жительница Чечни пожаловалась на отсутствие помощи от властей Чечни. Женщина сообщила, что она парализована и потеряла зрение, а власти отказываются переселять ее из аварийного дома. 3 июля Исакова и ее сын были арестованы по делу о мошенничестве со статусом инвалида. Телевидение Чечни показало серию спецрепортажей о Лизан Исаковой и ее сыне. Власти Чечни устроили из разоблачения Исаковой "политическое телешоу", отметили жители республики.

Также в июле 2019 года телекомпания "Грозный" посвятила новостной сюжет разоблачению жителя Чечни, пожаловавшегося на недостаточную помощь властей инвалидам. Инвалида-колясочника заставили извиняться даже не за обращение, а за комментарий в интернете, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

К публичным извинениям в Чечне приводит и критика властей, в том числе в соцсетях. В январе 2019 года министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров предложил завести в местных СМИ специальные рубрики для покаяний, чтобы жители республики отвечали "за свои слова и поступки" в соцсетях. Позже власти заверили, что слова министра были неверно интерпретированы. Сюжеты с извинениями и так регулярно появляются в эфире ЧГТРК "Грозный", констатировали тогда местные жители.

О практике принуждения к извинениям, с подачи Рамзана Кадырова распространившейся за пределами Северного Кавказа, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".