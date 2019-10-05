Партия "Мусават" заявила о срыве собрания полицией Джалилабада

05 октября 2019, 21:15

Сегодня в Азербайджане полиция сорвала собрание активистов партии в Джалилабадском районе. Несколько человек были задержаны и отпущены спустя два часа. При этом неизвестные люди атаковали приехавших из Баку на встречу представителей руководства партии.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября силовики сорвали конференцию членов партии "Мусават" в городе Ленкорань на юге Азербайджана. Участники мероприятия планировали избрать делегатов на 9-й съезд партии 12 октября. Руководители партии, прибывшие из Баку, пожаловались на грубое обращение и физическое давление.

Силовики преследуют руководителей партии "Мусават", которые встречаются с активистами в регионах Азербайджана перед съездом и выборами нового главы организации. Местных активистов после собраний вызывают в полицию, было сказано в заявлении "Мусават", распространенном 4 октября.

Сегодня в городе Джалилабаде (220 км южнее Баку) в офисе районной организации партии "Мусават" проводилась встреча главы этой оппозиционной структуры Арифа Гаджилы с местными активистами.

Встреча была организована в рамках подготовки к 9-му съезду партии, который назначен на 12 октября. Гаджилы приехал на встречу в качестве кандидата на пост председателя "Мусават" на второй срок полномочий.

"Спустя 20 минут в помещение, где проходила встреча, ворвались сотрудники полиции и лица в штатском. Они потребовали разойтись. Наши активисты выразили несогласие. Я также указал на неправомерность действий сотрудников полиции. После этого сотрудники полиции и лица в штатском в грубой форме выставили присутствующих из зала. Несколько человек были задержаны. На улице агрессивная группа выкрикивала угрожающие и оскорбительные слова в наш адрес. Когда мы сели в автомобиль, чтобы ехать обратно в Баку, за нами последовала красная Mazda. Этот автомобиль буквально "сопровождал" нас, и находившиеся там люди бросали в нашу машину яйца и выкрикивали угрозы и оскорбления", – рассказал Гаджилы корреспонденту "Кавказского узла".

Он назвал произошедшее беспределом. "Полиция незаконно сорвала мероприятие. Более того, у нее на глазах группа агрессивных людей угрожала нам, и правоохранители бездействовали. Это свидетельствует о том, что произошедшее было спланированной провокацией властей. Видимо, режим сильно обеспокоен подготовкой нами съезда и проведением на демократической основе выборов председателя. Им не по душе альтернативные выборы, поскольку это создает опасный для них прецедент. Это лишает основы утверждения о неготовности народа к демократии", – сказал Гаджилы.

В свою очередь глава пресс-службы "Мусават" Мустафа Гаджибейли сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что четверо активистов партии были задержаны. "Советника председателя партии Идаята Исмайлова, главу районной организации партии Азера Аскера, главу контрольно-ревизионной комиссии Акифа Бадирли и члена меджлиса Рустама Рустамова доставили в районный отдел полиции и продержали около двух часов. В полиции мотивировали срыв собрания его несогласованием районной властью. Однако это незаконный довод. Партийные мероприятия в помещениях, тем более в офисе самой организации, не подлежат согласованию", – сказал Гаджибейли.

В Джалилабадском районном отделе полиции отказались от комментариев.

Представители пресс-службы МВД в связи с выходным днем оказались недоступны для комментариев.

Новости о преследовании активистов в регионах Кавказа размещены на "Кавказском узле" на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" опубликована статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".