Армянский солдат ранен на границе с Азербайджаном

05 октября 2019, 11:25

Контрактник Армен Чахмахчян ранен выстрелом с азербайджанской стороны, заявило Минобороны Армении. Солдат госпитализирован, его жизнь вне опасности.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября Минобороны Армении сообщило о ранении контрактника под обстрелом на границе с Азербайджаном, а на следующий день - о гибели в той же Тавушской области 28-летнего контрактника Мушега Абовяна. На другом участке армяно-азербайджанской границы ранение получил водитель трактора, сообщило ведомство. По данным азербайджанской стороны, в перестрелке 2 октября погиб местный водитель экскаватора, который работал на прокладки дороги в районе линии соприкосновения войск.

Армен Чахмахчян получил ранение близ села Коти Тавушской области Армении, инцидент произошел 4 октября, сообщил сегодня пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Раненый доставлен в медцентр, его жизнь вне опасности, отметил представитель ведомства. По его словам, за последние дни погиб один и получили ранения трое армянских военнослужащих, информировал "Sputnik Армения".

Опасности для жизни 28-летнего военнослужащего-контрактника Егише Чахмахчяна, раненного в селе Коти Тавушской области, нет. Об этом заявил в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am

Глава деревни Коти Феликс Меликян подтвердил, что жизни Чахмахчяна ничто не угрожает, он находится в Центральном клиническом военном госпитале, информировали сегодня "Новости-Армения".

На сайте Минобороны Азербайджана к 11.25 мск 5 октября не появилось комментариев относительно ранения армянского солдата. Однако ведомство заявляло, что за минувшие сутки со стороны Армении и территории, которая находится под контролем властей Нагорного Карабаха, были произведены 19 обстрелов.

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