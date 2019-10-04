Сотрудник полиции. Фото: Елена Синеок. ЮГА.ру

04 октября 2019, 10:57

Два человека ранены при нападении на завод «Кубанские деликатесы»

Вооруженные люди захватили сотрудников завода «Кубанские деликатесы» в Славянском районе, ранив двух охранников. Позднее нападавшие отпустили заложников, но забаррикадировались внутри предприятия. Власти района расценили инцидент как попытку рейдерского захвата завода.

Двое охранников завода «Кубанские деликатесы», расположенного в Славянском районе Краснодарского края, были ранены во время сегодняшнего вооруженного захвата предприятия, со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает ТАСС. По данным агентства, пострадавшие госпитализированы.

«Один из охранников был ранен в голову, второй охранник получил легкое ранение», - цитирует сегодня слова источника «Интерфакс».

По данным источника агентства, восемь человек, вооруженных огнестрельным оружием, ворвались на территорию кубанского завода и попытались взять в заложники находившихся внутри сотрудников, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия. Источник также сообщил, что силовики ведут переговоры.

В приемной директора «Кубанских деликатесов» агентству  подтвердили факт перестрелки на территории завода. "Нам сейчас не до вас, у нас стреляют", - сказал сотрудник предприятия.

О рейдерском захвате предприятия сообщили и районной администрации. "У нас попытка рейдерского захвата", - приводит слова сотрудника пресс-службы РИА «Новости».

"Инцидент есть...оцепление было. Есть информация, что один в реанимации, но пока подтверждения нет. По огнестрельному оружию подтвердить не могу", – цитирует сегодня агентство источник в силовых структурах. 

На место инцидента прибыл ОМОН, выставлено оцепление, информирует сегодня «Кубань 24».

«Кубанские деликатесы» - консервный завод в Славянске-на Кубани. Был открыт в 2003 году. На предприятии производят плодоовощные консервы: зеленый горошек, кабачковая икра, маринованные огурцы, фруктовое пюре и другое, сообщается на сайте завода.

На сайтах кубанского управления МВД, а также администрации Славянского района края на 10.40 мск сегодня нет информации об инциденте.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 21 августа в районе Вишняковского рынка в Краснодаре произошел конфликт со стрельбой с участием нескольких десятков человек  один из его участников скончался от огнестрельных ранений.

Примечание:

"Житель Адыгеи задержан за стрельбу в Курганинске", "Житель Кубани осужден за резонансное тройное убийство", "В школе на Кубани введен пропускной режим после инцидента со стрельбой".

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