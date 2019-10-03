Мост через реку Ингури. Фото: khalampre - Enguri bridge https://ru.wikipedia.org

03 октября 2019, 10:28

Абхазия сняла временное ограничение на пересечение границы с Грузией

Абхазия отменила введенное в июне ограничение на пересечение границы с Грузией, сообщила Служба государственной безопасности республики.

Как писал "Кавказский узел", для граждан Абхазии введен временный запрет на выезд в Грузию в связи с массовыми акциями протеста в этой стране, сообщила 27 июня служба госбезопасности республики. СГБ посчитало, что протестные акции, которые проходили в граничащем с Абхазией Зугдидском районе, носили провокационный характер и затрагивали государственность Абхазии.

"Временное ограничение на пересечение государственной границы Республики Абхазия с Грузией (въезд иностранных граждан с территории Грузии, выезд граждан Республики Абхазия на территорию Грузии), введенное в июне 2019 года, отменено", - говорится в опубликованном 2 октября сообщении на сайте ведомства.

Новости о проходящих с 20 июня акциях в Тбилиси, а также их последствиях, "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией. На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" опубликована подробная справка о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией.

Примечание:

"Путин ответил на вопрос о выводе войск из Абхазии и Южной Осетии", "Выставка привлекла внимание к задержаниям жителей приграничных сел Грузии", "Гражданин Грузии задержан в Абхазии за нарушение границы".

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