Гражданин Грузии задержан в Абхазии за нарушение границы

12 июля 2019, 08:52

Гражданин Грузии Беглар Тсилосани помещен в изолятор по подозрению в незаконном переходе границы. Находившаяся с ним дочь передана матери, сообщила 11 июля Служба госбезопасности Абхазии.

Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Абхазии задержали в Новом Афоне гражданина Грузии Беглара Тсилосани, 1983 года рождения, по подозрению в незаконном переходе границы, сообщила 11 июля пресс-служба ведомства.

Мужчина вместе с несовершеннолетней дочерью 2015 года рождения "в обход установленных пунктов пропуска пересек границу Абхазии и Грузии" близ села Папынрхуа Галского района. Тсилосани помещен в изолятор временного содержания, материалы в отношении него переданы в районную прокуратуру, говорится в сообщении на сайте СГБ Абхазии.

Дочь задержанного в присутствии миссии наблюдателей Евросоюза на пункте пропуска "Ингур" была передана матери, гражданке Грузии, уточнило ведомство.

Ребенок уже находится дома, уточнило 11 июля "ИнтерпрессНьюс". Власти Грузии ведут работу для освобождения задержанного, задействована "горячая линия" и оповещены международные организации, сообщило со ссылкой на представителя СГБ Грузии издание.

Напомним, что международная правозащитная организация Amnesty International на презентации доклада о "бордеризации" заявила о том, что строительство пограничных укреплений на линиях разграничения Южной Осетии и Абхазии с Грузией болезненно воспринимается грузинским обществом и постоянно поддерживает в нем антироссийские настроения.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями. После "Пятидневной войны" 2008 года Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке о "Пятидневной войне", опубликованной на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".