Путин ответил на вопрос о выводе войск из Абхазии и Южной Осетии

02 октября 2019, 03:36

Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии, когда примет соответствующее решение, заявил Путин в Ереване, отвечая на вопрос грузинской журналистки.

Как писал "Кавказский узел", 12 августа 2008 года, когда президент России Дмитрий Медведев принял решение о завершении операции по принуждению Грузии к миру, президент Франции Николя Саркози согласовал с ним и премьер-министром Владимиром Путиным шесть принципов мирного урегулирования, получившие название "План Медведева-Саркози", говорится в справке о "Пятидневной войне".

Один из пунктов "Плана Медведева-Саркози" оговаривает вывод вооруженных сил России на линию, предшествующую началу боевых действий.

Во время визита Владимира Путина в Ереван, где 1 октября прошло заседание Высшего евразийского экономического Совета, журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" задала ему вопрос об обязательствах России, взятых в 2008 году, а также спросила, когда российские войска покинут Абхазию и Южную Осетию. Вопрос журналистка выкрикнула, когда Путин после церемонии фотографирования шел вместе с руководителями других государств-членов ЕАЭС, пишет "Спутник-Грузия".

"Мы всегда выполняем свои обещания", - ответил Путин.

Что касается вопроса о выводе российских войск, то президент России ответил, что это случится, "когда мы примем такое решение", сообщает РИА "Новости".

Реакцию Путина на вопросы грузинской журналистки прокомментировал блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi. "Вопрос грузинского журналиста привлек к себе внимание в СМИ и очередное сиюминутное оживление вокруг грузино-российских отношений [...] Если такие вопросы будут задаваться каждый день, это ровным счетом ничего не изменит. Вопросами и оживлениями такие проблемы никогда еще не решались", - написал он в посте "Путин отвечает Грузии на один и тот же вопрос одним и тем же ответом. Песком - об "истериках из Тбилиси".

Отметим, что власти Грузии неоднократно напоминали российским властям о необходимости "выполнять международные обязательства". Так, 14 сентября официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди назвал незаконным решение властей Южной Осетии закрыть границу с Грузией и призвал Россию помочь в решении проблем безопасности и гуманитарных проблем "пострадавшего в результате конфликта населения".